Google Pixel, l'aggiornamento di novembre ha rotto la ricarica wireless?

Le segnalazioni sono ancora limitate e non dimostrano l'esistenza di un problema diffuso. Diversi proprietari di Pixel hanno tuttavia descritto comportamenti simili nei forum di assistenza Google, con difficoltà che sembrano interessare soprattutto la ricarica tramite standard Qi2.

Il Pixel Drop di novembre ha introdotto diverse novità sugli smartphone Google, tra cui Pixel Solver, Create My Widget e le nuove funzioni di Gemini per la gestione delle chiamate. L'aggiornamento, distribuito insieme alla patch di sicurezza del 5 novembre, potrebbe però aver portato con sé anche un problema inatteso: alcuni utenti stanno riscontrando malfunzionamenti nella ricarica wireless .

Pixel 10 Pro XL non si ricarica con alcuni caricabatterie Qi2

Una delle segnalazioni più dettagliate arriva da un possessore di Pixel 10 Pro XL, secondo cui il problema è comparso subito dopo l'installazione dell'aggiornamento del 5 novembre 2026. Collegando lo smartphone a un caricabatterie wireless certificato Qi2, il dispositivo mostra regolarmente l'indicatore di ricarica, ma la percentuale della batteria continua a diminuire.

Il post che descrive il problema con Pixel 10 XL

L'utente afferma di aver provato diversi caricabatterie Qi2, tutti perfettamente funzionanti prima dell'aggiornamento. Anche la diagnostica della batteria non avrebbe rilevato anomalie e le procedure di risoluzione più comuni, compreso il riavvio forzato, non avrebbero risolto il problema.

Altri partecipanti alla discussione hanno confermato di aver incontrato difficoltà analoghe. In un caso, il proprietario dello smartphone ha spiegato che il caricabatterie abituale aveva funzionato soltanto durante una breve sessione, mentre nei tentativi successivi il telefono continuava a dichiarare la ricarica attiva senza ricevere effettivamente energia. Anche gli indicatori luminosi dei caricabatterie non si accendevano.

Un altro utente ha raccontato di aver contattato l'assistenza Google, senza ottenere una soluzione soddisfacente. Secondo quanto riferito, il supporto avrebbe inizialmente ipotizzato un problema legato alla custodia o al caricabatterie, nonostante entrambi fossero stati esclusi dalle verifiche.

Una seconda discussione sul forum ufficiale Google descrive un comportamento simile, con lo smartphone che mostra il messaggio "Connected but not charging", ovvero connesso ma non in carica. Anche in questo caso il caricabatterie wireless avrebbe funzionato regolarmente in precedenza con lo stesso telefono. Riposizionare il dispositivo sulla base o riavviarlo sembra risolvere occasionalmente il problema, ma non in modo costante. L'utente collega le difficoltà ai recenti aggiornamenti software, senza però indicare esplicitamente la patch di novembre come causa.

È quindi importante distinguere le segnalazioni da una conferma tecnica: al momento non ci sono prove concrete che dimostrino un legame tra il Pixel Drop di novembre e i malfunzionamenti della ricarica wireless. La vicinanza temporale tra l'aggiornamento e la comparsa dei problemi rappresenta un indizio, ma non basta a stabilire un rapporto di causa ed effetto.

C'è inoltre un dettaglio curioso nelle note di rilascio della patch. Google dichiara infatti di aver corretto un'anomalia che faceva apparire l'indicatore di ricarica anche quando nessun caricabatterie era collegato. Non è chiaro se le due situazioni siano in qualche modo correlate, ma la correzione descritta non sembra riferirsi direttamente ai problemi segnalati dagli utenti.

Google è stata contattata per chiarire se sia a conoscenza delle segnalazioni e se l'aggiornamento possa essere responsabile dei malfunzionamenti. Per ora non è arrivata una conferma ufficiale. Saranno quindi necessarie ulteriori verifiche per capire se si tratti di un bug software o di problemi indipendenti legati ai singoli dispositivi e accessori.