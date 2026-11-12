Epic Games svela i giochi gratis del 19 novembre 2026: un horror e un’avventura piratesca

Epic Games ha annunciato i giochi gratis per PC disponibili il 19 novembre, quindi la prossima settimana. Si tratta di Alien: Isolation, gioco horror di sopravvivenza, perfetto per chi cerca un'esperienza inquietante e adrenalinica. Il secondo gioco è invece Mark of the Deep, un'avventura a tema piratesco che fonde i metroidvania con i soulslike.
Ricordiamo inoltre che da oggi, 12 novembre, è disponibile Knightica, un roguelike auto-battler in cui dovrete gestire il vostro esercito e pianificare attentamente le mosse delle vostre unità. Gli scontri, invece, si svolgeranno automaticamente, lasciando al giocatore il compito di elaborare la strategia migliore per avere la meglio sugli avversari.
Scopriamo quindi tutti i dettagli sui giochi in arrivo gratuitamente la prossima settimana. Per riscattarli basterà visitare questa pagina ed effettuare l'accesso al vostro account. Come sempre, vi consigliamo di aggiungerli alla vostra libreria anche se non avete intenzione di giocarli subito: una volta riscattati, resteranno vostri per sempre.
I prossimi giochi gratis dell’Epic Games Store
Dal 19 al 26 novembre potrete riscattare Alien: Isolation, gioco horror dalla storia inquietante. Ellen Ripley, prima di lasciare la Terra, promise a sua figlia che sarebbe tornata per festeggiare il suo undicesimo compleanno. Purtroppo, però, non mantenne la promessa. Quindici anni dopo, Amanda Ripley scopre che la scatola nera della nave di sua madre è stata recuperata e decide di indagare sul mistero della sua scomparsa, dovendo affrontare una minaccia sconosciuta.
Mark of the Deep è una fusione tra un Metroidvania e un soulslike e dovrete esplorare i misteri di un'isola maledetta, alla ricerca del vostro equipaggio scomparso. Vestirete i panni di Marcus "Rookie" Ramsey e dovrete sconfiggere numerose creature per sopravvivere, tra oltre 80 nemici e 16 boss. Potrete inoltre usufruire di nuove abilità, armi e ciondoli per potenziarvi. Non sono esattamente due giochi spensierati, quindi sono ideali per chi cerca esperienze più frenetiche.
I giochi gratuiti di oggi
Tra i titoli gratuiti disponibili da oggi e riscattabili fino a giovedì 19 novembre troviamo Knightica. Si tratta di un roguelike auto-battler in cui potrete creare potenti incantesimi, sperimentare combinazioni sempre nuove e potenziare le vostre truppe. Il gioco richiede una buona dose di pianificazione strategica: dovrete infatti organizzare il vostro esercito e prepararlo al meglio prima di scendere in battaglia.
Una volta iniziati gli scontri, però, non dovrete intervenire direttamente, perché i combattimenti si svolgeranno in modo completamente automatico. Knightica si presenta quindi come una scelta interessante per chi ama elaborare strategie e studiare le mosse migliori, senza dover gestire manualmente ogni singolo combattimento. E voi che ne pensate di questi giochi? Li proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.