Epic Games svela i giochi gratis del 19 novembre 2026: un horror e un’avventura piratesca

Ricordiamo inoltre che da oggi, 12 novembre, è disponibile Knightica , un roguelike auto-battler in cui dovrete gestire il vostro esercito e pianificare attentamente le mosse delle vostre unità. Gli scontri, invece, si svolgeranno automaticamente, lasciando al giocatore il compito di elaborare la strategia migliore per avere la meglio sugli avversari.

Epic Games ha annunciato i giochi gratis per PC disponibili il 19 novembre , quindi la prossima settimana. Si tratta di Alien: Isolation , gioco horror di sopravvivenza, perfetto per chi cerca un'esperienza inquietante e adrenalinica. Il secondo gioco è invece Mark of the Deep , un'avventura a tema piratesco che fonde i metroidvania con i soulslike.

I prossimi giochi gratis dell’Epic Games Store

Dal 19 al 26 novembre potrete riscattare Alien: Isolation, gioco horror dalla storia inquietante. Ellen Ripley, prima di lasciare la Terra, promise a sua figlia che sarebbe tornata per festeggiare il suo undicesimo compleanno. Purtroppo, però, non mantenne la promessa. Quindici anni dopo, Amanda Ripley scopre che la scatola nera della nave di sua madre è stata recuperata e decide di indagare sul mistero della sua scomparsa, dovendo affrontare una minaccia sconosciuta.

In Alien: Isolation dovrete affrontare creature, ovviamente, inquietanti

Mark of the Deep è una fusione tra un Metroidvania e un soulslike e dovrete esplorare i misteri di un'isola maledetta, alla ricerca del vostro equipaggio scomparso. Vestirete i panni di Marcus "Rookie" Ramsey e dovrete sconfiggere numerose creature per sopravvivere, tra oltre 80 nemici e 16 boss. Potrete inoltre usufruire di nuove abilità, armi e ciondoli per potenziarvi. Non sono esattamente due giochi spensierati, quindi sono ideali per chi cerca esperienze più frenetiche.