Horizon Steel Frontiers è quasi completo: è il nuovo MMO di Horizon

Dopo il primo rinvio al 2027, NCSOFT ha dichiarato che lo sviluppo di Horizon Steel Frontiers è ormai praticamente completato, anticipando un possibile annuncio a breve.

Horizon Steel Frontiers è l'MMORPG ufficiale ambientato nell'universo della serie Horizon, annunciato lo scorso anno da NCSOFT. Stando alle ultime dichiarazioni della compagnia, lo sviluppo sarebbe ormai prossimo al completamento. NCSOFT e Sony sarebbero inoltre in costante contatto per discutere le tempistiche di lancio, lasciando pensare che un nuovo annuncio possa arrivare nel prossimo futuro. Ricordiamo che lo scorso giugno il gioco è stato rinviato al 2027: resta quindi da capire quando verrà finalmente comunicata una data di uscita più precisa.

Lo sviluppo è quasi completato A confermare lo stato attuale dei lavori è stato Park Byung-moo, co-CEO di NCSOFT, tramite il sito coreano News1. Secondo quanto dichiarato, lo sviluppo del gioco sarebbe ormai prossimo al completamento e potrebbero arrivare presto nuovi aggiornamenti. "Il nuovo gioco basato sull'IP Horizon è in fase di completamento. Stiamo discutendo costantemente con Sony, titolare dell'IP, in merito alla data di uscita e prevediamo di fare un annuncio a breve." Potremmo quindi aspettarci a breve un annuncio legato proprio alla data di uscita del gioco. Lo spin-off di Horizon è attualmente previsto per il 2027 su dispositivi mobili e PC, dove sarà disponibile attraverso il launcher Purple di NCSOFT. Al momento non è stata annunciata una versione per PlayStation 5, anche se non si possono escludere eventuali novità in futuro. Horizon Steel Frontiers sarà un'esperienza multiplayer online ambientata nell'universo della serie Guerrilla Games. Il gameplay riprenderà alcune delle meccaniche di caccia già viste nei capitoli principali, introducendo però raid su larga scala e un sistema di combattimento più articolato. I giocatori vestiranno i panni di cacciatori di Macchine e potranno esplorare la regione delle Deadlands, affrontando le diverse minacce insieme a numerosi altri utenti. La collaborazione sarà quindi un elemento fondamentale dell'esperienza, soprattutto durante le sfide più impegnative.