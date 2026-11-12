Gli autori di Palworld concedono 5 giorni di ferie ai dipendenti per giocare a GTA 6

La comunicazione è arrivata tramite un ironico messaggio pubblicato sui canali social ufficiali dello studio , in cui la dirigenza informa che tutto il personale ha ottenuto un permesso speciale per affrontare "un urgente viaggio d'affari di cinque giorni a Vice City" in concomitanza con il debutto del gioco.

L'impatto mediatico e culturale dell'uscita di Grand Theft Auto 6 si prepara a paralizzare l'intera industria dell'intrattenimento, spingendo persino gli studi di sviluppo a correre ai ripari con iniziative fuori dal comune. È il caso di Pocketpair , il team giapponese celebre per il fenomeno Palworld, che ha annunciato ufficialmente la concessione di cinque giorni di ferie straordinarie a tutto il proprio organico per permettere ai lavoratori di immergersi nell'attesissimo kolossal di Rockstar Games sin dal giorno del lancio.

Un "viaggio d'affari a Vice City" dal 19 al 23 novembre: il testo della lettera

A corredo del post, Pocketpair ha condiviso anche il testo della lettera interna inviata ai propri collaboratori, redatta con un tono giocoso ma pienamente solidale verso la passione videoludica del team:

"A tutti i dipendenti. Il 19 novembre, milioni di videogiocatori in tutto il mondo si ritroveranno seduti a scuola o al lavoro, a guardare malinconicamente fuori dalla finestra, consapevoli che una nuova era del gaming sta per avere inizio. In Pocketpair crediamo che un'occasione storica di questa portata meriti la nostra totale attenzione. Pertanto, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso che a tutti i dipendenti che intendono giocare a Grand Theft Auto VI verrà concessa una vacanza speciale di cinque giorni."

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La finestra di riposo coprirà il periodo compreso tra il giorno d'uscita ufficiale, 19 novembre, e il 23 novembre. Nella parte conclusiva della lettera, l'azienda ribadisce l'invito mantenendo il tono scherzoso: "Durante questo periodo, i dipendenti saranno esonerati dalle loro regolari mansioni e saranno invece incoraggiati a intraprendere un viaggio d'affari a Vice City. Ci auguriamo che tutti si godano questo periodo lontano dall'ufficio e facciano rientro sani e salvi dai loro viaggi".