GTA 6 a €80 è "un vero affare": il CEO di Take-Two difende il prezzo puntando sulle ore di gioco

In una fase economica segnata dall'aumento generale del costo della vita, tra rincari dei generi alimentari e prezzi del carburante alle stelle, il dibattito attorno ai listini dei videogiochi torna prepotentemente al centro dell'attenzione.
Intervenuto ai microfoni dell'emittente statunitense CNBC, Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, ha analizzato l'impatto dell'inflazione sulle abitudini di spesa delle famiglie, spiegando per quale motivo consideri il prezzo di 80 euro per l'attesissimo Grand Theft Auto 6 un vero e proprio affare alla luce della longevità garantita dall'opera.
L'impatto dell'inflazione e la tenuta dell'intrattenimento
Il massimo dirigente del publisher statunitense non ha nascosto la complessità del quadro macroeconomico contemporaneo, ammettendo che le difficoltà finanziarie quotidiane stiano mettendo a dura prova il potere d'acquisto dei cittadini in vista del periodo commerciale più caldo dell'anno:
"Penso che il consumatore sia sotto forte pressione: stiamo vivendo tempi difficili. L'inflazione ha colpito le persone comuni. I prezzi dei prodotti alimentari sono saliti, il costo del carburante è aumentato sensibilmente e tutto questo sta lasciando il segno. Credo che vedremo gli effetti di questa situazione man mano che ci addentreremo nella stagione natalizia, senza alcun dubbio: il settore dell'intrattenimento non è immune a simili forze."
A infondere fiducia a Zelnick è tuttavia la convinzione che, in un contesto di contrazione delle spese superflue, il medium videoludico rappresenti una delle forme di svago più accessibili e convenienti sul mercato, con la saga di Grand Theft Auto a guidare questo paradigma.
Il valore dell'engagement: dal successo di GTA 5 alle prospettive per GTA 6
Alla base del ragionamento del CEO vi è una metrica precisa: il rapporto tra il costo d'accesso e le ore complessive di coinvolgimento offerte all'utente. Un confronto in cui i videogiochi, secondo Zelnick, surclassano qualsiasi altro prodotto culturale o ricreativo:
"Ci sono così tante ore di coinvolgimento a disposizione. Persino un videogioco breve garantisce almeno dieci ore di intrattenimento al limite inferiore. Su Grand Theft Auto 5 si possono trascorrere centinaia di ore senza mai annoiarsi. Vedremo quali saranno le impressioni del pubblico su Grand Theft Auto 6, ma sono convinto che sarà capace di intrattenere per un periodo di tempo straordinariamente prolungato."
Per il numero uno di Take-Two, il verdetto economico finale dipende dal modo in cui il pubblico quantifica il valore del proprio investimento:
"Se i consumatori valutano il valore dell'intrattenimento come l'intersezione tra la grandezza qualitativa dell'esperienza e la quantità di tempo in cui è possibile fruirne, allora l'intrattenimento interattivo è davvero un grande affare. Dopotutto, quando dai alle persone ciò che desiderano realmente, a prescindere da quale sia il clima economico, il pubblico risponde sempre presente."
Segnaliamo infine che i fan di GTA 6 sono divisi sulla mancanza di una modalità a 60 FPS: alcuni capiscono, altri criticano.