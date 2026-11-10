GTA 6 a €80 è "un vero affare": il CEO di Take-Two difende il prezzo puntando sulle ore di gioco

L'impatto dell'inflazione e la tenuta dell'intrattenimento

Il massimo dirigente del publisher statunitense non ha nascosto la complessità del quadro macroeconomico contemporaneo, ammettendo che le difficoltà finanziarie quotidiane stiano mettendo a dura prova il potere d'acquisto dei cittadini in vista del periodo commerciale più caldo dell'anno:

"Penso che il consumatore sia sotto forte pressione: stiamo vivendo tempi difficili. L'inflazione ha colpito le persone comuni. I prezzi dei prodotti alimentari sono saliti, il costo del carburante è aumentato sensibilmente e tutto questo sta lasciando il segno. Credo che vedremo gli effetti di questa situazione man mano che ci addentreremo nella stagione natalizia, senza alcun dubbio: il settore dell'intrattenimento non è immune a simili forze."

A infondere fiducia a Zelnick è tuttavia la convinzione che, in un contesto di contrazione delle spese superflue, il medium videoludico rappresenti una delle forme di svago più accessibili e convenienti sul mercato, con la saga di Grand Theft Auto a guidare questo paradigma.