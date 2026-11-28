Nel corso di un'intervista concessa a VGC, il co-responsabile di Rockstar North Rob Nelson ha ammesso che lo studio era consapevole del fatto che una parte dei giocatori avrebbe potuto respingere questo cambiamento . Del resto, la serie Grand Theft Auto è sempre stata associata a una libertà quasi totale, mentre il nuovo sistema tiene traccia del modo in cui il giocatore affronta missioni e attività nel mondo aperto.

Fra le novità più importanti introdotte da GTA 6 c'è senza dubbio il sistema del profilo criminale , che valuta il comportamento di Jason e Lucia nel corso dell'avventura e può persino influenzare l'epilogo della storia. Una meccanica che ha contribuito a dividere la community fin dai primi giorni dal lancio, ma che Rockstar Games sostiene di aver introdotto sapendo perfettamente quali reazioni avrebbe provocato.

"Puoi ancora fare tutto quello che volevi fare prima, ma ora hai anche altre opzioni"

"Ho pensato: 'Oh cavolo, siamo nei guai'", ha raccontato Nelson a VGC, riferendosi alle prime discussioni interne sul sistema. Tuttavia il dirigente sostiene che il profilo criminale non sia stato concepito per limitare la libertà dei giocatori, bensì per ampliare le possibilità offerte dal gioco.

Secondo Rockstar, infatti, la meccanica non cambia ciò che GTA è stato finora, ma ciò che può diventare. "Puoi ancora fare tutto quello che volevi fare prima, ma ora hai anche altre opzioni", ha spiegato Nelson, sottolineando come il sistema sia pensato per offrire scelte aggiuntive piuttosto che imporre restrizioni.

Una precisazione che arriva dopo settimane di discussioni all'interno della community. Alcuni giocatori hanno accolto con favore un approccio più sfumato al crimine e alla violenza, mentre altri ritengono che la presenza di conseguenze e valutazioni sul comportamento del protagonista sia in contrasto con lo spirito tradizionale della serie.

Lo stesso Nelson ha riconosciuto che non tutti accetteranno questa evoluzione della formula. Anzi, secondo il dirigente ci saranno inevitabilmente utenti pronti a "rifiutare" le nuove idee introdotte da Rockstar. Lo studio, però, considera il profilo criminale un passo naturale nell'evoluzione della serie dopo il lavoro svolto con Red Dead Redemption 2 e uno strumento capace di aggiungere nuove sfumature all'esperienza senza impedire ai giocatori di seminare il caos qualora lo desiderino.

E voi da che parte state? Apprezzate il sistema di profilo criminale introdotto in GTA 6 oppure preferivate l'approccio privo di conseguenze dei capitoli precedenti? Fatecelo sapere nei commenti.