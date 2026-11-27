GTA 6 è stato protagonista del più grande lancio in formato fisico nel Regno Unito dal 2019, ed è incredibile che il titolo targato Rockstar Games sia riuscito a registrare un successo del genere anche in versione retail, dato che la sua confezione neppure include un disco.

Secondo i dati rilevati da NielsenIQ, Grand Theft Auto VI ha generato circa 32 milioni di sterline nelle prime settantadue ore di vendita in UK, e si tratta appunto del debutto fisico più importante dal lancio di FIFA 20, avvenuto nel settembre 2019, nonché del diciassettesimo più grande dal 1995.

Il successo del gioco ha avuto un impatto enorme sull'intero mercato: nella settimana del lancio, le vendite di software in confezione hanno raggiunto circa 43 milioni di sterline, facendo segnare un incremento pari al 409% rispetto alla settimana precedente.

GTA 6 è stato capace di occupare da solo il 74% del totale, con l'88% delle proprie vendite fisiche effettuate nel corso della prima giornata, lo scorso 19 novembre: un'ulteriore conferma di un esordio assolutamente strepitoso per il nuovo capitolo della serie.