GTA 6 è stato protagonista del più grande lancio in formato fisico nel Regno Unito dal 2019, ed è incredibile che il titolo targato Rockstar Games sia riuscito a registrare un successo del genere anche in versione retail, dato che la sua confezione neppure include un disco.
Secondo i dati rilevati da NielsenIQ, Grand Theft Auto VI ha generato circa 32 milioni di sterline nelle prime settantadue ore di vendita in UK, e si tratta appunto del debutto fisico più importante dal lancio di FIFA 20, avvenuto nel settembre 2019, nonché del diciassettesimo più grande dal 1995.
Il successo del gioco ha avuto un impatto enorme sull'intero mercato: nella settimana del lancio, le vendite di software in confezione hanno raggiunto circa 43 milioni di sterline, facendo segnare un incremento pari al 409% rispetto alla settimana precedente.
GTA 6 è stato capace di occupare da solo il 74% del totale, con l'88% delle proprie vendite fisiche effettuate nel corso della prima giornata, lo scorso 19 novembre: un'ulteriore conferma di un esordio assolutamente strepitoso per il nuovo capitolo della serie.
La custodia vuota più venduta?
Come sappiamo, l'edizione scatolata di GTA 6 non include il disco e ciò rende ancora più importante il primato che il titolo di Rockstar Games è riuscito a stabilire nel Regno Unito, pur dovendo fermarsi a riconoscere i risultati ancora più eclatanti ottenuti nel 2019 da FIFA 20.
Questi numeri, ad ogni modo, sembrano dimostrare che una produzione di tale portata riesce a invogliare all'acquisto anche in presenza di una custodia vuota: un espediente distributivo, quest'ultimo, che ha evidentemente consentito a Take-Two di intercettare anche gli acquisti che vengono di solito effettuati in negozio, oltre al digitale.
Non è dunque un caso se, nella settimana del lancio di GTA 6, il mercato videoludico britannico ha raggiunto quota 142 milioni di sterline: quasi il doppio rispetto ai sette giorni precedenti, con una crescita anche delle vendite hardware pari al 38%.
Il fenomeno si è esteso infine al resto d'Europa: in Francia sono state vendute oltre un milione di copie fisiche nei primi tre giorni, similmente a quanto realizzato da GTA V oltre di dieci anni fa, mentre la Spagna ha registrato il più grande lancio fisico della propria storia.