YouTube e Rockstar Games hanno collaborato per offrire nuovi contenuti ai fan sulla piattaforma e hanno condiviso alcune statistiche legate al lancio di GTA 6 . Il 19 novembre 2026, giorno dell'uscita del gioco, i video con GTA VI nel titolo hanno totalizzato oltre 3,5 miliardi di visualizzazioni a livello globale . Nel periodo precedente al lancio, i contenuti dedicati al titolo avevano già raccolto più di 40 miliardi di visualizzazioni. Se si considerano anche gli altri capitoli della serie, il totale per il marchio Grand Theft Auto supera ora i 900 miliardi . e il traguardo dei mille miliardi non dovrebbe essere lontano, vista la risonanza globale che sta avendo il gioco.

Una serie amatissima

Il report mette in evidenza anche la longevità del capitolo precedente. Dal 2013 Grand Theft Auto V compare ogni anno tra i dieci videogiochi più visti su YouTube, a conferma che l'interesse non riguarda solo chi gioca da oltre un decennio, ma anche chi ne segue i contenuti. A trainare le visualizzazioni non sono soltanto la modalità storia e il multiplayer online nella sua versione base: i contenuti di GTA RP vengono descritti come un fenomeno. Secondo YouTube hanno superato gli 8 miliardi di visualizzazioni complessive e hanno toccato nel 2025 il massimo storico di 1,7 milioni di caricamenti.

Per contesto, uno studio di NRG realizzato in collaborazione con YouTube, ha cercato di capire la popolarità della serie. L'82% degli intervistati ha collocato GTA più in alto delle celebrità di Hollywood (79%) e a un livello paragonabile al Super Bowl (83%) per quanto riguarda gli argomenti percepiti come largamente riconosciuti. Il campione era composto da utenti online tra i 14 e i 29 anni residenti negli Stati Uniti.

Sul fronte delle novità per la piattaforma, YouTube Live ha introdotto cinque regali a tema GTA VI in edizione limitata, tra cui animazioni come le stelle da ricercato, che compaiono direttamente sullo schermo durante le dirette. Gli spettatori idonei che seguono alcune dirette di creator selezionati possono richiedere e inviare un regalo dedicato al gioco.

È disponibile inoltre l'effetto per gli Shorts "GTAVI: Visit Vice City", che comprende diversi sfondi tratti dal gioco e consente a creator e fan di realizzare i propri video per la settimana del lancio.