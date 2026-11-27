Un revival dello skate arcade, un action con battaglie a base di onde energetiche e un horror tra i corridoi bui di un bunker, per PS4 e PS5.

Sony ha deciso di chiudere il 2026 di PlayStation Plus con un aggiornamento ancora una volta all'insegna della varietà, che propone una selezione di giochi PS4 e PS5 molto diversi fra di loro e che sarà disponibile per tutti gli abbonati (dunque di livello Essential, Extra o Premium) a partire dal prossimo 1 dicembre e riscattabile fino al 4 gennaio. Dalle spettacolari manovre acrobatiche della collection di Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ai frenetici combattimenti a base di onde energetiche di Dragon Ball Xenoverse 2, passando per la tensione e il terrore dei bui corridoi di Amnesia: The Bunker, anche questo mese ogni utente troverà qualcosa di interessante e in linea con i suoi gusti.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 segna il ritorno di due capitoli storici della serie prodotta da Activision, che mantengono le irresistibili meccaniche originali ma sono dotati di una veste grafica rinnovata e di una quantità considerevole di contenuti. Il risultato è un'esperienza arcade che punta tutto sulla spettacolarità delle acrobazie, sulla precisione dei comandi e sulla soddisfazione di migliorare progressivamente le proprie prestazioni. Un vero e proprio ollie nel passato, il pacchetto riprende le soluzioni adottate nella precedente raccolta per consegnarci due campagne dense di obiettivi da completare, mappe da sbloccare e punti da accumulare al fine di potenziare i diversi personaggi del roster. C'è tuttavia un elemento a cui gli sviluppatori di Iron Galaxy Studios hanno dovuto rinunciare, e cioè la struttura semi-esplorativa del quarto episodio. Sul piano dei controlli i giochi restano fedeli alla tradizione della serie: grind, manual, grab e flip possono essere concatenati in combinazioni entusiasmanti, nell'ambito di un gameplay immediato da approcciare ma difficile da padroneggiare. Il sistema di trasferimento tra le rampe favorisce le combo più elaborate, mentre la gestione dell'equilibrio durante i grind richiede una certa precisione. Uno degli scenari di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Con trenta skater professionisti a disposizione e quattro personaggi personalizzabili, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 include anche modalità aggiuntive come lo skate libero, le sessioni singole, le speedrun e il multiplayer online, oltre a un editor che consente di creare skatepark unici da condividere con gli altri giocatori.

Dragon Ball Xenoverse 2 A ben dieci anni dal lancio, Dragon Ball Xenoverse 2 approda tra i giochi del mese di PlayStation Plus e lo fa grazie ai tantissimi aggiornamenti che Bandai Namco ha pubblicato nel corso del tempo, al fine non solo di arricchire l'impianto di nuovi contenuti, ma anche di ottimizzare un'esperienza che ancora oggi ha tanto da dare, specie ai fan dell'opera di Akira Toriyama. Una sequenza di combattimento in Dragon Ball Xenoverse 2 Al comando di un guerriero che se ne va a spasso nel tempo, avremo modo di scegliere la nostra razza fra cinque diverse possibilità e affrontare avversari sempre più forti, grazie a un sistema di combattimento sostanzialmente migliorato rispetto al primo capitolo della saga, più preciso e reattivo, nonché capace di portare sullo schermo le mosse iconiche che hanno costruito il successo dell'anime.

Amnesia: The Bunker L'ultima esperienza horror confezionata dagli esperti di Frictional Games ci catapulta all'interno di un bunker militare, che dovremo esplorare alla ricerca di risorse e strumenti utili mentre una presenza oscura si muove fra i bui corridoi della struttura blindata, reagendo alle nostre azioni e aspettando il momento giusto per poterci prendere alla sprovvista. Il tetro scenario di Amnesia: The Bunker Amnesia: The Bunker guarda alle radici del genere per offrirci un'avventura in cui ci si muove liberamente, facendo però attenzione a non sprecare oggetti e munizioni mentre risolviamo enigmi e cerchiamo di evitare le tante trappole disseminate all'interno del bunker, che tuttavia possono diventare anche un'opportunità per bloccare il nostro misterioso inseguitore.