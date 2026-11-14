PlayStation Plus Extra e Premium, novembre porta Death Stranding 2 e altri nove giochi

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si aggiorna il 17 novembre con una line-up davvero interessante, fra le migliori degli ultimi anni, che punta sullo spessore e sulla qualità dei giochi lasciando per un attimo da parte il focus sulla varietà e sulla diversificazione che da sempre caratterizza la piattaforma in abbonamento Sony.
L'azione in terza persona rappresenta infatti il fulcro di questa selezione, pur assumendo diverse forme: da una parte quella profondamente narrativa e simulativa di Death Stranding 2: On the Beach, dall'altra quella immediata e spettacolare di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Una formula simile viene inoltre ripresa da Freedom Wars Remastered e dal classico Soul Reaver 2.
La seconda anima dell'aggiornamento di novembre si muove invece in prima persona, accompagnandoci fra gli scenari misteriosi di Atomfall e alternando futuro e passato nelle meccaniche sparatutto di Trepang2 e Hell Let Loose, per completare infine il pacchetto con un classico jRPG e un paio di esperienze sportive che non mancheranno di entusiasmare gli appassionati.
Alle spalle del protagonista
Se è vero che Death Stranding 2: On the Beach è indubbiamente il piatto forte del mese per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium, grazie al suo grande spessore narrativo e alla forza autoriale di Hideo Kojima, nell'update di novembre ci sono diversi altri titoli brillanti e divertenti che vi terranno occupati per un bel po' di tempo.
Death Stranding 2: On the Beach
Una chiara evoluzione del primo capitolo della saga, Death Stranding 2: On the Beach ripropone il viaggio di Sam Porter Bridges, che viene incaricato questa volta di collegare alla Rete Chirale l'intera Australia nell'ambito di un'avventura a metà strada fra sopravvivenza e gestionale, in cui bisogna pianificare gli spostamenti, valutare il terreno e scegliere l'equipaggiamento per poter portare avanti la storia.
Rispetto all'originale Death Stranding, Kojima Productions ha ampliato sensibilmente le possibilità a disposizione del giocatore, aumentando la varietà di gadget, mezzi di trasporto, strutture da costruire e strumenti offensivi. Anche il sistema di combattimento ha ricevuto un'importante revisione, con le fasi di azione che ora offrono approcci differenti e uno spessore di gran lunga superiore.
Proprio grazie a tutte queste possibilità, l'opera più libera di Hideo Kojima rinuncia per molti versi alla "fatica" che era possibile percepire nel primo episodio, riducendo le sequenze più particolari e il senso di solitudine che suscitavano durante le lunghe traversate a piedi in favore di una struttura meglio organizzata ma imperfetta sul piano della coerenza narrativa.
Il risultato finale è un sequel che potenzia senza dubbio le meccaniche del gameplay e la direzione artistica che avevano determinato il successo di Death Stranding, accettando però di perdere qualcosa lungo il cammino: anche questa una caratteristica tipica dell'esperienza messa a punto dal visionario game director giapponese.
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Dalle atmosfere di Death Stranding 2: On the Beach a quelle di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii il passo è bello lungo, visto che l'avventura di Majima fra i pirati è probabilmente la più folle e imprevedibile di sempre per la serie sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio.
Sopravvissuto a un naufragio e colpito da un'amnesia, l'ex Cane Pazzo di Shimano si ritrova infatti su di una piccola isola e finisce per rubare una nave e formare una ciurma con l'obiettivo di rovesciare i vertici di un'organizzazione che domina l'arcipelago, affrontando spettacolari battaglie navali e scontri corpo a corpo a base di sciabole, pugnali e folli mosse speciali.
Il gameplay torna quindi a basarsi su scontri in tempo reale, come negli episodi classici di Yakuza, con Goro impegnato ad affrontare gruppi di avversari alternando due stili di combattimento e raccogliendo risorse utili a potenziare non solo il suo repertorio di manovre offensive, ma anche l'equipaggiamento della nave e la potenza dei suoi alleati.
Come da tradizione per la saga, anche Pirate Yakuza in Hawaii offre un'enorme quantità di attività secondarie nella mappa di Honolulu e di Madlantis, che includono la gestione di un rifugio per animali, la raccolta di oggetti, la preparazione di pietanze, il karaoke, i giochi arcade SEGA, le gare di kart e numerose altre distrazioni, fra cui gli appuntamenti delle Minato Girls in carne e ossa.
Freedom Wars Remastered
Disponibile solo per gli abbonati di livello Premium, Freedom Wars Remastered è l'edizione rimasterizzata di un classico PS Vita caratterizzato da un'ambientazione distopica e particolare: un mondo in cui ogni nuovo nato deve scontare una condanna e l'unico modo per ridurla o azzerarla è quello di combattere contro i mostri che hanno determinato il tracollo della razza umana.
Nell'ambito di una struttura a missioni in cui bisogna dare la caccia a creature sempre più potenti, in maniera molto simile alla formula di Monster Hunter, il gioco ci mette a disposizione armi da mischia e da fuoco, nonché il Rovo: una sorta di rampino che consente di spostarsi rapidamente, raggiungere posizioni sopraelevate e attaccare i nemici da diverse direzioni.
Soul Reaver 2
Anch'esso riservato agli utenti Premium, come tutti i classici PlayStation, Soul Reaver 2 è il secondo capitolo dell'iconica saga dedicata a Raziel e riprende il viaggio del protagonista attraverso Nosgoth, alternando esplorazione, combattimenti ed enigmi ambientali in una struttura che conserva l'impostazione action adventure tridimensionale dell'originale.
Il sistema di controllo permette di correre, saltare, planare e arrampicarsi, con nuove abilità che vengono introdotte progressivamente durante l'avventura. Anche il combattimento è stato ampliato, con i nemici che risultano più impegnativi e l'arsenale che comprende numerose armi, recuperabili durante l'esplorazione oppure sottraendole agli avversari sconfitti.
Azione in prima persona
Immersione, coinvolgimento e un approccio all'azione spesso più viscerale: le esperienze in prima persona puntano a offrire proprio queste caratteristiche, alternando nell'aggiornamento di novembre per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium meccaniche survival e sparatutto con ambientazioni molto diverse fra di loro. Quale preferite?
Atomfall
Sviluppato da Rebellion, il team autore della serie Sniper Elite, Atomfall si colloca a metà strada tra Stalker, Fallout e Far Cry mentre ci conduce in uno scenario postatomico britannico, alle prese con fazioni in lotta e un territorio diviso in cinque macro-aree con villaggi, foreste, bunker, strutture abbandonate e insediamenti che restituiscono un'immagine alternativa dell'Inghilterra.
A donare un'identità precisa al gioco è la sua struttura investigativa: le missioni sono costruite come vere e proprie indagini, in cui ogni indizio raccolto può aprire nuove possibilità, suggerire una direzione o permettere di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla situazione attuale; ed è proprio questo sistema uno degli aspetti più riusciti di Atomfall.
Trepang2
Poco originale ma molto divertente, Trepang2 è uno sparatutto in prima persona costruito attorno alla velocità e alla spettacolarità degli scontri, che non punta a costruire un universo narrativo particolarmente elaborato, bensì concentra tutte le proprie energie sul gunplay e sulla possibilità di trasformare ogni combattimento in una sequenza estremamente frenetica.
Il protagonista può contare su un arsenale composto da armi differenti, ciascuna ben caratterizzata, ma a rendere particolarmente interessante l'impianto sono soprattutto due abilità speciali: l'invisibilità e il rallentamento temporale, la cui combinazione consente di affrontare gli avversari in modi differenti, passando da un approccio furtivo a un assalto diretto.
Hell Let Loose
Ambientato durante la seconda guerra mondiale, Hell Let Loose è invece uno sparatutto in prima persona simulativo dall'anima strategica, in cui non basta avere una buona mira o accumulare eliminazioni: il successo della squadra dipende soprattutto dalla capacità di collaborare e di rispettare i ruoli assegnati, mentre si combatte all'interno di mappe particolarmente estese e ispirate ai veri scenari del conflitto.
Gli scontri ruotano attorno al controllo di posizioni e alla gestione delle risorse, con diverse classi di soldati chiamate a svolgere compiti specifici: fanteria, ricognizione, unità anticarro e supporto devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi e impedire agli avversari di conquistare terreno, mentre il grado di mortalità è particolarmente elevato e bastano pochi colpi per essere eliminati.
Gli altri giochi di novembre
In un variegato mix di RPG e sport, gli altri giochi di novembre includono la rivisitazione in HD-2D del classico Dragon Quest 3, le appassionanti gare del campionato ufficiale di MotoGP 26 e la simulazione sportiva Cricket 26, che porta sui nostri schermi una disciplina decisamente poco conosciuta e seguita in Italia.
Dragon Quest 3 HD-2D Remake
Dragon Quest 3 HD-2D Remake rappresenta un atteso ritorno per la serie Square Enix: un classico rivisitato che mantiene intatta l'impostazione originale dell'esperienza ma ne aggiorna il comparto tecnico e artistico, andando appunto a utilizzare lo stile HD-2D che lo studio giapponese ha già impiegato con successo in alcuni altri rifacimenti.
Il sistema di gioco conserva dunque le caratteristiche del jRPG tradizionale fra esplorazione, combattimenti a turni, progressione dei personaggi e un mondo da attraversare alla ricerca di nuove destinazioni e avversari. Diverse novità vanno però ad arricchire il pacchetto, aggiornandone l'interfaccia, valorizzando le ambientazioni senza alterarne il fascino e rendendo più accessibili alcune operazioni.
MotoGP 26
Milestone prosegue il lavoro di rifinitura della propria serie dedicata al Motomondiale con MotoGP 26, un'edizione che insegna a muovere il corpo grazie al Rider-Based Handling: un sistema che modifica il rapporto tra pilota e moto, attribuendo maggiore importanza alla posizione e al bilanciamento del peso per consentirci di affrontare le curve, controllare la frenata e mantenere la stabilità nelle situazioni più delicate.
Il risultato è un modello di guida più sfaccettato rispetto al passato, che richiede una maggiore attenzione nella gestione della moto e una conoscenza più approfondita dei suoi comportamenti, mentre la modalità Carriera si aggiorna grazie a un paddock più vivo, un mercato attivo e una progressione stagionale molto più interessante rispetto a una semplice successione di gare e appuntamenti.
Cricket 26 - The Official Game of the Ashes
Se il cricket vi incuriosisce, Cricket 26 - The Official Game of the Ashes potrebbe rivelarsi una sorpresa inaspettata. La simulazione sportiva sviluppata da Big Ant Studios introduce infatti una nuova Carriera manageriale che permette di assumere il controllo di una formazione e accompagnarla verso il successo, scoprendo e reclutando nuovi talenti.
Anche la modalità Ashes ha ricevuto un'espansione significativa, offrendo la possibilità di guidare Australia o Inghilterra nella storica rivalità che contraddistingue il cricket internazionale. Oltre alle partite, sarà possibile gestire allenamenti, partecipare a conferenze stampa e vivere più da vicino gli aspetti che accompagnano una serie di incontri così importante.