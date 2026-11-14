PlayStation Plus Extra e Premium, novembre porta Death Stranding 2 e altri nove giochi

La seconda anima dell'aggiornamento di novembre si muove invece in prima persona, accompagnandoci fra gli scenari misteriosi di Atomfall e alternando futuro e passato nelle meccaniche sparatutto di Trepang2 e Hell Let Loose, per completare infine il pacchetto con un classico jRPG e un paio di esperienze sportive che non mancheranno di entusiasmare gli appassionati.

L'azione in terza persona rappresenta infatti il fulcro di questa selezione, pur assumendo diverse forme: da una parte quella profondamente narrativa e simulativa di Death Stranding 2: On the Beach, dall'altra quella immediata e spettacolare di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Una formula simile viene inoltre ripresa da Freedom Wars Remastered e dal classico Soul Reaver 2.

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si aggiorna il 17 novembre con una line-up davvero interessante, fra le migliori degli ultimi anni, che punta sullo spessore e sulla qualità dei giochi lasciando per un attimo da parte il focus sulla varietà e sulla diversificazione che da sempre caratterizza la piattaforma in abbonamento Sony.

Alle spalle del protagonista

Se è vero che Death Stranding 2: On the Beach è indubbiamente il piatto forte del mese per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium, grazie al suo grande spessore narrativo e alla forza autoriale di Hideo Kojima, nell'update di novembre ci sono diversi altri titoli brillanti e divertenti che vi terranno occupati per un bel po' di tempo.

Death Stranding 2: On the Beach

Una chiara evoluzione del primo capitolo della saga, Death Stranding 2: On the Beach ripropone il viaggio di Sam Porter Bridges, che viene incaricato questa volta di collegare alla Rete Chirale l'intera Australia nell'ambito di un'avventura a metà strada fra sopravvivenza e gestionale, in cui bisogna pianificare gli spostamenti, valutare il terreno e scegliere l'equipaggiamento per poter portare avanti la storia.

Rispetto all'originale Death Stranding, Kojima Productions ha ampliato sensibilmente le possibilità a disposizione del giocatore, aumentando la varietà di gadget, mezzi di trasporto, strutture da costruire e strumenti offensivi. Anche il sistema di combattimento ha ricevuto un'importante revisione, con le fasi di azione che ora offrono approcci differenti e uno spessore di gran lunga superiore.

Proprio grazie a tutte queste possibilità, l'opera più libera di Hideo Kojima rinuncia per molti versi alla "fatica" che era possibile percepire nel primo episodio, riducendo le sequenze più particolari e il senso di solitudine che suscitavano durante le lunghe traversate a piedi in favore di una struttura meglio organizzata ma imperfetta sul piano della coerenza narrativa.

Sam esplora uno degli scenari di Death Stranding 2: On The Beach

Il risultato finale è un sequel che potenzia senza dubbio le meccaniche del gameplay e la direzione artistica che avevano determinato il successo di Death Stranding, accettando però di perdere qualcosa lungo il cammino: anche questa una caratteristica tipica dell'esperienza messa a punto dal visionario game director giapponese.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Dalle atmosfere di Death Stranding 2: On the Beach a quelle di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii il passo è bello lungo, visto che l'avventura di Majima fra i pirati è probabilmente la più folle e imprevedibile di sempre per la serie sviluppata da Ryu Ga Gotoku Studio.

Goro Majima nei panni di un pirata in Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Sopravvissuto a un naufragio e colpito da un'amnesia, l'ex Cane Pazzo di Shimano si ritrova infatti su di una piccola isola e finisce per rubare una nave e formare una ciurma con l'obiettivo di rovesciare i vertici di un'organizzazione che domina l'arcipelago, affrontando spettacolari battaglie navali e scontri corpo a corpo a base di sciabole, pugnali e folli mosse speciali.

Il gameplay torna quindi a basarsi su scontri in tempo reale, come negli episodi classici di Yakuza, con Goro impegnato ad affrontare gruppi di avversari alternando due stili di combattimento e raccogliendo risorse utili a potenziare non solo il suo repertorio di manovre offensive, ma anche l'equipaggiamento della nave e la potenza dei suoi alleati.

Una sequenza di combattimento di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Come da tradizione per la saga, anche Pirate Yakuza in Hawaii offre un'enorme quantità di attività secondarie nella mappa di Honolulu e di Madlantis, che includono la gestione di un rifugio per animali, la raccolta di oggetti, la preparazione di pietanze, il karaoke, i giochi arcade SEGA, le gare di kart e numerose altre distrazioni, fra cui gli appuntamenti delle Minato Girls in carne e ossa.

Freedom Wars Remastered

Disponibile solo per gli abbonati di livello Premium, Freedom Wars Remastered è l'edizione rimasterizzata di un classico PS Vita caratterizzato da un'ambientazione distopica e particolare: un mondo in cui ogni nuovo nato deve scontare una condanna e l'unico modo per ridurla o azzerarla è quello di combattere contro i mostri che hanno determinato il tracollo della razza umana.

Uno degli scontri di Freedom Wars Remastered

Nell'ambito di una struttura a missioni in cui bisogna dare la caccia a creature sempre più potenti, in maniera molto simile alla formula di Monster Hunter, il gioco ci mette a disposizione armi da mischia e da fuoco, nonché il Rovo: una sorta di rampino che consente di spostarsi rapidamente, raggiungere posizioni sopraelevate e attaccare i nemici da diverse direzioni.

Soul Reaver 2

Anch'esso riservato agli utenti Premium, come tutti i classici PlayStation, Soul Reaver 2 è il secondo capitolo dell'iconica saga dedicata a Raziel e riprende il viaggio del protagonista attraverso Nosgoth, alternando esplorazione, combattimenti ed enigmi ambientali in una struttura che conserva l'impostazione action adventure tridimensionale dell'originale.

Il protagonista di Legacy of Kain: Soul Reaver

Il sistema di controllo permette di correre, saltare, planare e arrampicarsi, con nuove abilità che vengono introdotte progressivamente durante l'avventura. Anche il combattimento è stato ampliato, con i nemici che risultano più impegnativi e l'arsenale che comprende numerose armi, recuperabili durante l'esplorazione oppure sottraendole agli avversari sconfitti.