Dal sito PlayStation LifeStyle emerge un'informazione in anticipo su un gioco che arriverà a dicembre nel catalogo di PlayStation Plus Premium, e si tratterebbe di un grande classico nella storia delle console in questione: Ratchet & Clank verrà introdotto all'interno del servizio il mese prossimo.
In precedenza, Sony aveva riferito in anticipo anche due giochi in arrivo a novembre e dicembre, ma a questi si aggiunge anche Ratchet and Clank, che a questo punto dovrebbe concludere la panoramica sui classici in arrivo il mese prossimo nel livello Premium, considerando che solitamente vengono aggiunti a coppie, sebbene questa non sia una regola precisa.
Da tradizione, la sua introduzione dovrebbe avvenire il 15 dicembre, considerando che solitamente i giochi classici delle console del passato vengono introdotti alla metà del mese all'interno del massimo servizio in abbonamento di Sony.
Un classico di Insomniac
Uscito originariamente nel 2002 su PlayStation 2, Ratchet & Clank è stato uno dei giochi che ha cementato il lungo rapporto tra Insomniac Games e PlayStation, rappresentando una delle hit storiche sulla celebre console in questione.
Si tratta di un action adventure con elementi platform che mette in scena le bizzarre avventure fantascientifiche di Ratchet, un intraprendente meccanico di razza Lombax proveniente dal pianeta Veldin, e Clank, un piccolo robot amico del protagonista.
I due si ritrovano a dover contrastare le inquietanti ambizioni del malvagio Drek, una sorta di capitano d'industria assolutista che ha intenzione di costruire un nuovo pianeta dove ospitare la sua razza eletta dei Blarg.
Volendo per questo rapinare risorse agli altri mondi della galassia Solana, Ratchet & Clank si troveranno a dover affrontare una forza soverchiante per cercare di fermare i suoi piani malvagi.
Ancora da confermare
Con l'arrivo del gioco nel catalogo PlayStation Plus Premium, questo dovrebbe essere messo a disposizione anche per l'acquisto singolo attraverso PlayStation Store, utilizzabile sia su PS5 che su PS4 in forma emulata dall'originale.
In ogni caso, la questione risulta ancora da confermare. Ricordiamo nel frattempo i giochi di novembre di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili da ieri, con i due livelli di abbonamento che perderanno quattro giochi a dicembre, incluso Granblue Fantasy: Relink.
Ratchet & Clank ha ricevuto una versione rimasterizzata per PS4 nel 2016, con grafica migliorata.