Dal sito PlayStation LifeStyle emerge un'informazione in anticipo su un gioco che arriverà a dicembre nel catalogo di PlayStation Plus Premium, e si tratterebbe di un grande classico nella storia delle console in questione: Ratchet & Clank verrà introdotto all'interno del servizio il mese prossimo.

In precedenza, Sony aveva riferito in anticipo anche due giochi in arrivo a novembre e dicembre, ma a questi si aggiunge anche Ratchet and Clank, che a questo punto dovrebbe concludere la panoramica sui classici in arrivo il mese prossimo nel livello Premium, considerando che solitamente vengono aggiunti a coppie, sebbene questa non sia una regola precisa.

Da tradizione, la sua introduzione dovrebbe avvenire il 15 dicembre, considerando che solitamente i giochi classici delle console del passato vengono introdotti alla metà del mese all'interno del massimo servizio in abbonamento di Sony.