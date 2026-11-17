Come da programma, i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre sono disponibili da oggi, e si tratta di una bella infornata di titoli per coloro che sono abbonati ai due livelli superiori del servizio Sony.

Annunciati la settimana scorsa, i titoli in questione sono otto per quanto riguarda il livello Extra e due classici esclusivi per il tier Premium, che vanno dunque ad arricchire il catalogo scaricabile dei due servizi, a fronte di alcune defezioni che avverranno nelle prossime settimane con altri titoli che lasceranno il catalogo.

Ricordiamo peraltro che gli abbonamenti a PlayStation Plus sono in sconto per il Black Friday da ieri, sebbene l'offerta sia limitata a seconda dei casi in cui si ci trova, essendo dedicata soprattutto ai nuovi abbonamenti o eventualmente al passaggio da un livello a un altro.