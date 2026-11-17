Come da programma, i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre sono disponibili da oggi, e si tratta di una bella infornata di titoli per coloro che sono abbonati ai due livelli superiori del servizio Sony.
Annunciati la settimana scorsa, i titoli in questione sono otto per quanto riguarda il livello Extra e due classici esclusivi per il tier Premium, che vanno dunque ad arricchire il catalogo scaricabile dei due servizi, a fronte di alcune defezioni che avverranno nelle prossime settimane con altri titoli che lasceranno il catalogo.
Ricordiamo peraltro che gli abbonamenti a PlayStation Plus sono in sconto per il Black Friday da ieri, sebbene l'offerta sia limitata a seconda dei casi in cui si ci trova, essendo dedicata soprattutto ai nuovi abbonamenti o eventualmente al passaggio da un livello a un altro.
La lista dei giochi di novembre
In ogni caso, da oggi, martedì 17 novembre, dovrebbero arrivare in blocco i nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium previsti per questo mese, andando a ravvivare notevolmente l'attività nel catalogo del servizio in abbonamento.
Vediamo dunque l'elenco dei giochi aggiunti questo mese, divisi nelle due categorie e con i Premium che ovviamente ottengono anche i titoli per Extra.
PlayStation Plus Extra:
- Death Stranding 2: On the Beach
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Atomfall
- Dragon Quest III HD-2D Remake
- Trepang2
- MotoGP 26
- Hell Let Loose
- Cricket 26
PlayStation Plus Premium:
- Soul Reaver 2
- Freedom Wars Remastered
Questi ovviamente si aggiungono ai giochi previsti per novembre nel livello Essential, che è integrato in entrambi i tier superiori e i cui titoli sono già stati lanciati all'inizio del mese.
Gli highlights di novembre
Grande protagonista di questa mandata è probabilmente Death Stranding 2: On the Beach nel caso non l'abbiate giocato prima, il titolo di Kojima Productions sul servizio in abbonamento rappresenta una grande aggiunta al catalogo, essendo stato una delle produzioni di punta del 2025.
Si tratta di un'evoluzione del primo capitolo, che riprende gli elementi fondamentali del gameplay e la sua particolare ambientazione ma arricchisce ogni aspetto dell'originale, andando a raccontare il prosieguo della storia con il solito gusto cinematografico dell'autore.
Notevole anche l'arrivo di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nel catalogo Extra, che consente di vivere il bizzarro spin-off della serie Sega da un nuovo punto di vista e in una situazione decisamente particolare, vista la digressione piratesca.
Sul fronte Premium, tra i classici si segnala in particolare l'arrivo di Soul Reaver 2, indimenticabile action adventure di Crystal Dynamics rimasto probabilmente nel cuore di chiunque si dedicasse ai videogiochi già nei primi anni 2000.