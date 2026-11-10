PlayStation Plus Extra e Premium svelano i giochi di novembre 2026, ma chiude l'app su PC

Sony ha presentato le prossime novità in arrivo per gli abbonati ai tier superiori del proprio servizio, PlayStation Plus Extra e Premium . Se da un lato l'aggiornamento porta in dote un catalogo di giochi di primissimo piano, dall'altro segna una decisa riorganizzazione strategica che colpirà l'utenza PC, sancendo l'imminente ritiro dell'applicazione dedicata.

La line-up del mese si preannuncia tra le più ricche di sempre, trainata da esclusive di peso e produzioni tripla A di grande richiamo. Ecco l'elenco completo dei titoli che andranno ad arricchire il Game Catalog per gli abbonati ai piani Extra e Premium:

Addio all'app di PlayStation Plus su PC dal 10 dicembre

Parallelamente all'annuncio della line-up, Sony ha comunicato un importante taglio ai propri servizi esterni. A partire dal prossimo 10 dicembre, l'applicazione di PlayStation Plus per PC verrà ufficialmente ritirata, decretando la fine del servizio di cloud streaming su computer.

La motivazione alla base di questa scelta risiede nei numeri generati dall'utenza: secondo i dati condivisi dall'azienda, meno dello 0,4% degli abbonati Premium idonei utilizza attualmente l'applicazione desktop. Una percentuale ritenuta troppo marginale, che ha spinto i vertici di PlayStation a dismettere la piattaforma per riallocare le risorse verso esperienze di alta qualità in grado di coinvolgere una fetta molto più ampia della community.

Sony ha tenuto a precisare che questa chiusura non avrà la minima ripercussione sugli abbonamenti in corso o sui vantaggi legati a PlayStation Plus fruibili tramite le console PlayStation 5 e PlayStation 4. Tutti i giocatori che hanno utilizzato l'app per PC verranno a breve contattati e notificati direttamente tramite comunicazioni ufficiali.

Ricordiamo infine che PlayStation Plus aggiunge un grande AAA del 2026 tra le prove a tempo, per gli abbonati Premium.