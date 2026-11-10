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PlayStation Plus Extra e Premium svelano i giochi di novembre 2026, ma chiude l'app su PC

Sony comunica una line-up di grandissimo spessore per gli abbonati ai tier superiori, ma annuncia contestualmente la fine del servizio di cloud streaming su computer a partire dal 10 dicembre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/11/2026
Il logo di PS Plus

Sony ha presentato le prossime novità in arrivo per gli abbonati ai tier superiori del proprio servizio, PlayStation Plus Extra e Premium. Se da un lato l'aggiornamento porta in dote un catalogo di giochi di primissimo piano, dall'altro segna una decisa riorganizzazione strategica che colpirà l'utenza PC, sancendo l'imminente ritiro dell'applicazione dedicata.

Addio all'app di PlayStation Plus su PC dal 10 dicembre

Parallelamente all'annuncio della line-up, Sony ha comunicato un importante taglio ai propri servizi esterni. A partire dal prossimo 10 dicembre, l'applicazione di PlayStation Plus per PC verrà ufficialmente ritirata, decretando la fine del servizio di cloud streaming su computer.

I nuovi vantaggi di PlayStation Plus non hanno convinto molti abbonati I nuovi vantaggi di PlayStation Plus non hanno convinto molti abbonati

La motivazione alla base di questa scelta risiede nei numeri generati dall'utenza: secondo i dati condivisi dall'azienda, meno dello 0,4% degli abbonati Premium idonei utilizza attualmente l'applicazione desktop. Una percentuale ritenuta troppo marginale, che ha spinto i vertici di PlayStation a dismettere la piattaforma per riallocare le risorse verso esperienze di alta qualità in grado di coinvolgere una fetta molto più ampia della community.

Sony ha tenuto a precisare che questa chiusura non avrà la minima ripercussione sugli abbonamenti in corso o sui vantaggi legati a PlayStation Plus fruibili tramite le console PlayStation 5 e PlayStation 4. Tutti i giocatori che hanno utilizzato l'app per PC verranno a breve contattati e notificati direttamente tramite comunicazioni ufficiali.

Ricordiamo infine che PlayStation Plus aggiunge un grande AAA del 2026 tra le prove a tempo, per gli abbonati Premium.

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