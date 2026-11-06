I nuovi vantaggi di PlayStation Plus non hanno convinto molti abbonati

Tre mesi di YouTube Premium, periodi di prova per altri servizi e sconti sui prodotti Sony: la nuova iniziativa di PlayStation Plus non ha però raccolto soltanto consensi.

Sony ha annunciato una nuova serie di vantaggi per gli abbonati a PlayStation Plus, introducendo prove gratuite e sconti legati a diversi servizi e prodotti. Riepilogando, l'iniziativa comprende, tra le altre offerte, tre mesi di YouTube Premium, periodi di prova per DAZN, Audible e Sony Pictures Core, oltre a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati direttamente attraverso PlayStation. Gli iscritti al servizio potranno inoltre risparmiare il 10% sull'acquisto di prodotti dedicati al gaming e all'audio attraverso Sony Electronics, mentre è previsto un periodo di prova di due mesi per Calm Premium.

La reazione della community La reazione della community, tuttavia, non è stata unanime. Sui social diversi utenti hanno contestato soprattutto la scelta di presentare i periodi di prova come veri e propri vantaggi inclusi nell'abbonamento. "In che modo una prova gratuita sarebbe un vantaggio?", ha scritto un utente, mentre un altro ha osservato che "definire le prove gratuite dei vantaggi è un'esagerazione". Altri commenti sono stati ancora più critici, sostenendo che queste iniziative servirebbero principalmente a indirizzare gli abbonati verso ulteriori servizi a pagamento, piuttosto che offrire contenuti realmente inclusi nell'iscrizione. Tra le proposte avanzate dagli utenti è comparsa anche quella di integrare direttamente nell'abbonamento l'accesso completo a Crunchyroll Premium, invece di offrire ulteriori periodi di prova.