La Stagione 3 di Wardogs arriva il 12 novembre con una nuova mappa urbana e 185.000 account bannati

La Stagione 3 di Wardogs sarà disponibile dal 12 novembre su Steam . L'annuncio è arrivato da BULKHEAD e dal publisher Team17, che hanno illustrato le principali novità in arrivo per lo sparatutto tattico da 100 giocatori, ormai vicino a raggiungere i quattro milioni di utenti unici dal lancio.

Tante novità

La nuova ambientazione porterà gli scontri in ambienti più ristretti, favorendo combattimenti ravvicinati e offrendo a tutta la community un nuovo campo di battaglia. Come già accaduto in occasione dei precedenti aggiornamenti stagionali, è previsto anche un azzeramento dei progressi. L'obiettivo dichiarato dallo studio è recuperare parte dello spirito dei primi mesi di accesso anticipato, quando la scoperta delle meccaniche e la crescita dei personaggi erano esperienze condivise dalla maggior parte dei giocatori.

Tra le novità figura la Limited Mode, una modalità pensata per ridurre il vantaggio derivante dall'equipaggiamento più potente e mantenere gli scontri su un livello simile a quello delle fasi iniziali e intermedie della progressione. Le restrizioni previste comprendono munizioni esclusivamente FMJ, armature fino al Tier 2 e una selezione ridotta di veicoli d'attacco. L'elenco definitivo degli oggetti esclusi arriverà a breve. Denaro ed esperienza ottenuti in questa modalità potranno comunque essere trasferiti anche alla modalità standard, e viceversa.

BULKHEAD ha inoltre deciso di portare la durata delle stagioni a tre mesi, concedendo più tempo per raggiungere gli obiettivi prima di ogni azzeramento. La progressione sarà anche rallentata rispetto alla Stagione 2, che secondo lo studio aveva accelerato eccessivamente il percorso dei giocatori, avvicinandosi nuovamente al ritmo della prima stagione.

Sul fronte della sicurezza, lo studio ha annunciato l'attivazione di ulteriori sistemi anti-cheat dopo aver analizzato 187 milioni di ore di gioco con l'aiuto del machine learning. Sono stati inoltre adottati provvedimenti contro cheater, sfruttatori di exploit e reti dedite al farming di valuta e al commercio con denaro reale. Il risultato? 185.000 account bannati, con sanzioni permanenti e revoca dei privilegi di hosting dei server. Per il 2027 sono previste altre misure, tra cui un sistema di valutazione dell'affidabilità dei giocatori.