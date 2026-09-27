Wardogs supera i 3 milioni di copie vendute in poco più di due settimane

Wardogs ha superato i 3 milioni di copie vendute a poco più di due settimane dal debutto in Accesso Anticipato. Lo studio ha celebrato il risultato ringraziando la community per il supporto ricevuto, sottolineando al tempo stesso che il successo iniziale potrebbe non durare indefinitamente.

"Non possiamo ringraziarvi abbastanza per il supporto che avete dimostrato nei confronti di Wardogs e del nostro team", ha dichiarato lo studio. "Sappiamo che questo entusiasmo non durerà per sempre, ma questo non rende il risultato meno gratificante".

Il traguardo arriva insieme alla candidatura del gioco ai Golden Joystick Awards 2026 nella categoria Best Early Access Game. I vincitori vengono determinati dai voti della community, motivo per cui il team ha invitato i giocatori a partecipare alle votazioni.

Parallelamente, gli sviluppatori hanno evidenziato il coinvolgimento della community nell'iniziativa Wardogs 100k, condividendo una selezione dei video pubblicati dai giocatori con l'hashtag dedicato. Secondo il team, proprio questi contenuti rappresentano uno degli obiettivi alla base del progetto: permettere agli utenti di divertirsi con gli amici e creare situazioni da condividere.

Nonostante i risultati delle prime settimane, il team ha ribadito che il percorso dell'Accesso Anticipato è ancora lungo. "Sì, vogliamo prenderci questi brevi momenti per festeggiare, ma sappiamo bene quanto voi che l'Accesso Anticipato sia una strada lunga e vediamo tutti i vostri feedback", ha spiegato lo studio.

Gli sviluppatori sono quindi già concentrati sui prossimi contenuti, con i lavori attualmente in corso sulla Stagione 2 e sugli aggiornamenti successivi.