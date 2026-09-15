Wardogs vende 2 milioni di copie in cinque giorni su Steam

Wardogs ha venduto 2 milioni di copie in appena cinque giorni , ottenendo un debutto davvero positivo su Steam. Lo sparatutto tattico in prima persona sviluppato da Bulkhead è arrivato in accesso anticipato il 10 settembre e ha raggiunto rapidamente un picco di 428.666 giocatori contemporanei, entrando tra i titoli più giocati sulla piattaforma di Valve.

Vendite eccellenti

Il ritmo delle vendite è stato particolarmente alto già nelle prime ore: Wardogs ha raggiunto un milione di copie vendute nel primo giorno e 1,25 milioni entro il secondo. Dopo alcuni problemi riscontrati al lancio e le inevitabili critiche, le recensioni degli utenti su Steam sono ora arrivate a una media "Molto positiva".

Bulkhead ha commentato il risultato sui social con un messaggio rivolto alla community: "Grazie a tutti. Siamo incredibilmente onorati. Abbiamo realizzato un gioco a cui volevamo giocare con gli amici. Vedervi giocare con i vostri è stata la cosa più bella".

Nel frattempo, numerosi filmati delle partite sono diventati virali, alimentando ulteriormente l'attenzione intorno al gioco. Tra le dinamiche più curiose emerse dalla community c'è anche una sorta di reputazione negativa associata alla fazione Lonestar, che alcuni giocatori eviterebbero perché ritengono che attiri utenti meno esperti e porti a un numero maggiore di sconfitte.

Il successo iniziale non significa però che Wardogs sia vicino alla versione definitiva. Bulkhead prevede infatti di mantenere il gioco in accesso anticipato per uno o due anni, mentre una versione per console è attualmente prevista per il 2028. "Siamo fermamente convinti di non voler rimanere in Accesso Anticipato per molto tempo", ha spiegato lo studio sulla pagina Steam.

Il periodo di sviluppo aggiuntivo servirà ad ampliare i contenuti, migliorare i sistemi di gioco, affinare il bilanciamento e raccogliere i suggerimenti dei giocatori. La durata effettiva dell'accesso anticipato potrebbe comunque cambiare in base all'andamento dello sviluppo e ai feedback della community.