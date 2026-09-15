Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven è in offerta su Amazon (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, l'offerta prevede uno sconto attivo del 45% per un costo finale d'acquisto di 25,13€, meno di 3€ in più rispetto al minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven propone un'avventura caratterizzata da un sistema di gioco basato sulla strategia, sulla varietà dei personaggi e sulle scelte del giocatore.
Nel corso dell'esperienza sarà possibile allearsi con personaggi appartenenti a più di 30 classi differenti, ognuna contraddistinta da armi, abilità e strategie efficaci uniche.
La varietà delle classi permette quindi di creare gruppi differenti e affrontare le situazioni di gioco scegliendo le caratteristiche più adatte alle proprie esigenze.
Ulteriori dettagli sul gioco
Anche la struttura narrativa rappresenta un elemento centrale dell'esperienza. La storia è infatti costruita in modo da offrire diverse esperienze narrative, che possono cambiare in base alle scelte compiute e agli obiettivi a cui il giocatore decide di dare maggiore importanza. Le proprie decisioni contribuiscono così a determinare il modo in cui si sviluppa l'avventura.
Il sistema di combattimento strategico a turni del gioco originale è stato inoltre migliorato e trasformato in un sistema basato su una linea temporale. Questa modifica introduce un nuovo elemento strategico negli scontri e permette di pianificare le proprie azioni tenendo conto dell'ordine degli eventi.