Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven è in offerta su Amazon (quasi) al suo minimo storico

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Nel corso dell'esperienza sarà possibile allearsi con personaggi appartenenti a più di 30 classi differenti, ognuna contraddistinta da armi, abilità e strategie efficaci uniche.

La varietà delle classi permette quindi di creare gruppi differenti e affrontare le situazioni di gioco scegliendo le caratteristiche più adatte alle proprie esigenze.