Final Fantasy 7 Revelation avrà più sezioni dedicate a Zack, con un sistema di combattimento tutto suo

Naoki Hamaguchi continua a svelare nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Revelation , e questa volta il focus è su uno dei personaggi più amati dell'intero universo di FF7: Zack Fair . L'associate director ha confermato che il terzo capitolo della trilogia offrirà sezioni giocabili più ampie e strutturate dedicate all'ex SOLDIER, andando ben oltre quanto visto in Rebirth.

Zack avrà il suo sistema di combattimento e progressione personale

"In Revelation, ci saranno più sezioni giocabili con Zack, e saranno più estese rispetto a quelle di Rebirth", ha dichiarato Hamaguchi. "Sarà effettivamente giocabile in battaglia con un sistema di combattimento tutto suo, unico per lui, e ci sarà spazio per la crescita in una sorta di albero delle abilità."

Secondo il director, queste sequenze non saranno semplici intermezzi, ma parti fondamentali della trama. "È molto legato all'esperienza della storia, quindi è su una scala molto più ampia rispetto a ciò che avete visto finora, e penso che renderà felici i fan di Zack. E le sue sezioni... diciamo solo che sono piene di sorprese."

L'intervista conferma dunque che Revelation continuerà a espandere elementi provenienti dai vari progetti collaterali della saga, integrando e rimescolando personaggi e concetti nati al di fuori del gioco originale del 1997. Una scelta che Hamaguchi definisce naturale, vista la popolarità di Zack e il ruolo crescente che ha assunto nel percorso del remake.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Revelation sarà disponibile a partire dall'8 aprile, con un lancio simultaneo su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Hamaguchi in queste settimane non si è certo tirato indietro durante le interviste, svelando diversi dettagli e curiosità sul capitolo finale delle avventure di Cloud e compagni. Di recente ad esempio ha parlato di come conoscere il FF7 originale non è necessario, ma rende la trilogia remake più interessante, e di come ha dovuto "combattere" con Square Enix per assicurare che Revelation venisse distribuito anche in formato fisico.