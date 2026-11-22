Square Enix è tra gli editori presenti abitualmente alla Jump Festa , la fiera giapponese che quest'anno si terrà al Makuhari Messe di Chiba il 19 e 20 dicembre 2026, per l'edizione 2027. L'azienda non ha ancora confermato l'elenco dei titoli che porterà, ma un aggiornamento del leaker Ryokutya, solitamente molto attendibile, suggerisce che sarà presente con alcuni dei suoi titoli più attesi.

I giochi vociferati

Stando a quanto svelato, l'evento potrebbe offrire l'occasione per tornare a vedere Final Fantasy VII Revelation e Final Fantasy XIV: Evercold, oltre a Dragon Quest Monsters: The Withering World, che per quella data sarà già uscito.

Come spesso accade in manifestazioni di questo tipo, per Final Fantasy VII Revelation potrebbe essere allestita un'area fotografica con alcuni momenti iconici della serie. Per la parte dedicata a Dragon Quest Monsters sarebbe invece prevista la presenza di Fluffy, mentre per Final Fantasy XIV: Evercold si parla di un incontro con Alpha e con i moogle.

Al di là di come saranno allestiti i vari stand, la parte più interessante dell'indiscrezione riguarda la possibilità della presenza di una versione giocabile del capitolo finale della trilogia remake di Final Fantasy VII, in uscita l'8 aprile 2027. Non sarebbe improbabile che accadesse, visto che mancano pochi mesi al lancio ed è probabile che Square Enix aumenti i suoi sforzi nel marketing nei prossimi mesi. Inoltre, la distanza tra l'evento e il lancio del gioco è analoga a quella che nel 2023 separò l'uscita di Final Fantasy VII Rebirth dal lancio della demo giocabile mostrata al Tokyo Game Show.

Per quanto riguarda gli altri partecipanti, si sa che Shueisha Games presenterà demo di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton e Hoshin Engi Re:surrection.

Per il resto, è giusto ricordare che stiamo sempre parlando di voci e che, quindi, non c'è niente di confermato. Vista la vicinanza dell'evento, è facile pensare che l'editore giapponese farà i suoi annunci a breve.