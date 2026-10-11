Il director di Final Fantasy 7 Revelation su Ninendo Switch 2 punta a una qualità grafica superiore a Rebirth

Secondo Hamaguchi, l'esperienza maturata con il porting di Rebirth su Switch 2 è stata determinante per affrontare lo sviluppo del nuovo capitolo della trilogia. Rebirth, pur essendo un vasto RPG open world, è riuscito ad arrivare sulla console Nintendo con una conversione di buon livello, come spiegato anche nel nostro speciale dedicato , un risultato che ha dato al team la fiducia necessaria per alzare ulteriormente l'asticella.

In una nuova intervista concessa a Nintendo Everything, il director Naoki Hamaguchi ha approfondito l'approccio che Square Enix sta adottando per la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Revelation , spiegando come il team punti a raggiungere una qualità persino superiore a quella ottenuta con la conversione di Final Fantasy 7 Rebirth, già di suo piuttosto apprezzata.

Square Enix raggiungerà un livello di ottimizzazione persino superiore a quello dei precedenti giochi

Hamaguchi ha spiegato che, senza il lavoro svolto su Rebirth, sarebbe stato impossibile ottenere lo stesso livello di qualità su Switch 2 per un progetto ancora più grande come Revelation:

"Se avessimo dovuto farlo senza l'esperienza accumulata con Rebirth, un team completamente nuovo che deve sviluppare per Switch 2 in parallelo alle altre piattaforme, non credo che ce l'avremmo fatta. Sarebbe stata una sfida enorme. Non sono sicuro che avremmo potuto raggiungere questo risultato partendo da zero. La cosa fondamentale che ci ha permesso di riuscirci è stata proprio l'esperienza maturata lavorando su Rebirth e portandolo su altre piattaforme. Quella conoscenza è stata la chiave."

Il director ha poi sottolineato come l'obiettivo del team sia quello di non farsi limitare dal fatto che Revelation sia un titolo multipiattaforma:

"Eravamo molto soddisfatti del livello di qualità raggiunto con la versione Switch 2 di Rebirth. Per Revelation, sappiamo di dover sviluppare per Switch 2 e per tutte le altre piattaforme contemporaneamente, ma non vogliamo porci limiti. L'idea è portare la qualità grafica e la presentazione ancora più in alto rispetto a Rebirth, al massimo livello possibile. Siamo fiduciosi che l'esperienza acquisita con il porting di Rebirth ci permetterà di colmare il divario e raggiungere un livello superiore anche sulle piattaforme con specifiche più basse."

Infine, Hamaguchi ha chiarito che non si tratta semplicemente di "spingere tutto al massimo" lato hardware, ma di sfruttare l'ottimizzazione in modo più efficace:

"Non significa semplicemente che ora tutto sia "super potenziato" rispetto a prima. Per spiegarmi meglio: ciò che siamo riusciti a fare con Rebirth, verrà preso come base per l'ottimizzazione di Revelation. Tutto questo sarà portato probabilmente a un livello di ottimizzazione ancora più alto grazie all'esperienza che abbiamo accumulato. Non è che su Switch 2 tutto sarà molto superiore solo perché abbiamo spinto tanto. Ma grazie all'ottimizzazione, il risultato finale dovrebbe comunque essere davvero molto buono."

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Revelation arriverà nei negozi l'8 aprile del prossimo anno. Oltre che su Nintendo Switch 2, sarà disponibile anche per PS5, Xbox Series X|S e PC.