In sostanza, guardando semplicemente i numeri, la risoluzione di PS5 Pro, PS5 e Xbox Series X è sostanzialmente equivalente ma cambia il sistema di upscale, con il gioco che usa il nuovo PSSR2 sulla console maggiore di Sony ottenendo risultati generalmente migliori, mentre Xbox Series S presenta una risoluzione ridotta.

Emergono ulteriori dettagli tecnici su GTA 6 , in particolare per quanto riguarda risoluzioni e tecnologie grafiche utilizzate dal gioco Rockstar Games su PS5 e Xbox , facendo emergere peraltro una particolarità riguardante AMD FSR 4.

Perché AMD FSR 4 solo su Xbox Series S?

Ci sono un paio di particolarità curiose che emergono dalle informazioni fornite da Rockstar Games: come mai AMD FSR 4, la nuova tecnologia di upscaling appena arrivata su Xbox Series X|S, viene utilizzata solo su Series S e non sulla console maggiore?

Perché, inoltre, il team non ha utilizzato il sistema QSSR per la versione PS5 base, adottando invece il TAA interno di Rockstar, come su Xbox Series X?

Le risposte arrivano in questo caso da Digital Foundry, e non sono dunque dichiarazioni ufficiali, ma Rockstar Games ha iniziato di fatto solo in queste ore a parlare delle versioni Xbox di GTA 6, dunque forse ulteriori dettagli arriveranno successivamente.

Intanto, la spiegazione del sito specializzato sembra piuttosto convincente: l'utilizzo di AMD FSR 4, che porta a risultati davvero notevoli come emerge dalla versione Series S, risulta molto dispendioso in termini di tempo richiesto per renderizzare un frame, con riflessi sulle prestazioni.

La versione piena di FSR 4 richiede 3,86 millisecondi per generare un frame a 4K, mentre la versione lite va sui 2,75ms (sempre in 4K), valori che possono portare a problemi nella stabilità del frame-rate, aumentati dall'uso del sistema di illuminazione in ray tracing a meno che non si ricorra a drastici cali nella risoluzione.

Per trovare un maggiore equilibrio e non inficiare la qualità grafica anche in momenti più complessi, Rockstar Games ha scelto di utilizzare il suo sistema di TAA su Xbox Series X, implementando FSR 4 su Series S avendo bisogno di un maggiore guadagno di qualità ma gestendo comunque una risoluzione più bassa e dunque meno impegnativa per il sistema.