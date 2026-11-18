Emergono ulteriori dettagli tecnici su GTA 6, in particolare per quanto riguarda risoluzioni e tecnologie grafiche utilizzate dal gioco Rockstar Games su PS5 e Xbox, facendo emergere peraltro una particolarità riguardante AMD FSR 4.
In sostanza, dalle dichiarazioni di Rockstar Games stessa, raccolte da WccfTech e confermate anche da varie altre testate, si rilevano queste tre condizioni:
- Su PS5 Pro, GTA 6 parte da una risoluzione interna di 1440p e riceve un upscale a 4K utilizzando la tecnologia PSSR2
- Su PS5 base e Xbox Series X, GTA 6 parte da una risoluzione interna di 1440p ed effettua un upscale a 4K utilizzando il sistema di Temporal Anti-Aliasing (TAA) proprietario di Rockstar Games
- Su Xbox Series S, il gioco parte da una risoluzione interna di 720p portata a 1080p utilizzando il sistema di upscaling AMD FSR 4
In sostanza, guardando semplicemente i numeri, la risoluzione di PS5 Pro, PS5 e Xbox Series X è sostanzialmente equivalente ma cambia il sistema di upscale, con il gioco che usa il nuovo PSSR2 sulla console maggiore di Sony ottenendo risultati generalmente migliori, mentre Xbox Series S presenta una risoluzione ridotta.
In tutti i casi, GTA 6 utilizza un sistema di illuminazione basato su ray tracing.
Perché AMD FSR 4 solo su Xbox Series S?
Ci sono un paio di particolarità curiose che emergono dalle informazioni fornite da Rockstar Games: come mai AMD FSR 4, la nuova tecnologia di upscaling appena arrivata su Xbox Series X|S, viene utilizzata solo su Series S e non sulla console maggiore?
Perché, inoltre, il team non ha utilizzato il sistema QSSR per la versione PS5 base, adottando invece il TAA interno di Rockstar, come su Xbox Series X?
Le risposte arrivano in questo caso da Digital Foundry, e non sono dunque dichiarazioni ufficiali, ma Rockstar Games ha iniziato di fatto solo in queste ore a parlare delle versioni Xbox di GTA 6, dunque forse ulteriori dettagli arriveranno successivamente.
Intanto, la spiegazione del sito specializzato sembra piuttosto convincente: l'utilizzo di AMD FSR 4, che porta a risultati davvero notevoli come emerge dalla versione Series S, risulta molto dispendioso in termini di tempo richiesto per renderizzare un frame, con riflessi sulle prestazioni.
La versione piena di FSR 4 richiede 3,86 millisecondi per generare un frame a 4K, mentre la versione lite va sui 2,75ms (sempre in 4K), valori che possono portare a problemi nella stabilità del frame-rate, aumentati dall'uso del sistema di illuminazione in ray tracing a meno che non si ricorra a drastici cali nella risoluzione.
Per trovare un maggiore equilibrio e non inficiare la qualità grafica anche in momenti più complessi, Rockstar Games ha scelto di utilizzare il suo sistema di TAA su Xbox Series X, implementando FSR 4 su Series S avendo bisogno di un maggiore guadagno di qualità ma gestendo comunque una risoluzione più bassa e dunque meno impegnativa per il sistema.
Perché su PS5 base non viene usato il QSSR?
La stessa spiegazione, secondo Digital Foundry, si applica anche al mancato utilizzo di QSSR su PS5 base: l'eccessivo costo in termini di tempo per frame, che ha portato alla scelta del TAA proprietario di Rockstar Games.
Secondo alcune misurazioni, il QSSR può richiedere fino a 4,4ms in più rispetto ad altre soluzioni, quando si ha a che fare con un output a 4K, dunque anche in questo caso gli sviluppatori devono aver optato per la soluzione meno esosa in termini di frame-time, alleggerendo lo sforzo in favore delle prestazioni.
Un gioco enorme, in ogni caso
In queste ore abbiamo visto anche come gira GTA 6 su PS5 e Xbox con le prime analisi tecniche riguardanti il frame-rate, oltre a un nostro approfondimento specifico con un confronto fra la versione PS5 base e quella PS5 Pro.
Se non l'avete ancora fatto, correte a leggere la nostra recensione di GTA 6 in cui valutiamo il gioco con un netto perfect score, definendolo un nuovo paradigma per gli open world, riuscendo a costruire un mondo "dove sistemi, personaggi, ambienti e comportamento del giocatore dialogano continuamente fra loro".
Nel frattempo, GTA 6 ha già fatto segnare nuovi record di streaming, prima ancora di uscire in tutto il mondo.