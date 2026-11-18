Varie analisi sono concordi nel rilevare alcuni cali di frame-rate durante le sessioni più concitate, quando sullo schermo si affollano più elementi in movimento e situazioni particolarmente intense come esplosioni o altro.

Come abbiamo già saputo prima del lancio, GTA 6 è bloccato a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S , e la cosa non ha mancato di generare diversi dibattiti: vediamo dunque come gira il gioco sulle console in base ai primi test e perché non ci sono modalità a 40 fps , come spiegato da Rockstar Games.

Perché non una modalità a 40 fps?

I possibili cali nelle performance sono alquanto giustificabili almeno su PS5 base, vista la grafica di GTA 6, ma nel caso ci fossero dubbi sono arrivate anche alcune spiegazioni da parte di Rockstar Games sul perché non siano state inserite modalità con frame-rate superiori.

In particolare, diversi utenti speravano quantomeno nell'inserimento di una modalità bilanciata a 40 fps, che almeno su PS5 Pro poteva sembrare possibile al livello teorico, ma gli sviluppatori hanno evitato di inserirla, almeno per il momento.

In un'intervista pubblicata da TechRadar, il Technology production director e il senior VP of technology di Rockstar Games, Marc Chambers e Jonathon Ashcroft, hanno spiegato l'assenza anche di questa opzione tecnica nel gioco.

GTA 6 è il risultato di una profonda personalizzazione e ottimizzazione del motore grafico proprietario di Rockstar Games, che ha richiesto di spremere al massimo gli hardware attuali per poter effettuare il rendering di ogni singolo frame in 33 millisecondi, e questo è rimasto un limite invalicabile.

In sostanza, la complessità grafica di GTA 6 avrebbe impedito di aumentare il frame-rate, e soprattutto gli sviluppatori hanno evitato di sacrificare qualcosa della qualità dell'immagine per poter raggiungere tale obiettivo, dovendo trovare un punto di equilibrio ottimale tra questa e le prestazioni.

Per il resto, abbiamo visto che i voti delle recensioni di GTA 6 sono altissimi, facendo segnare un risultato davvero storico per il gioco di Rockstar Games.