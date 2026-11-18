Se volete preparare il saldo del vostro account Microsoft in vista delle grandi uscite di questa settimana, su Instant Gaming è attiva un'ottima promozione sulle Carte Regalo Xbox da 20 euro (Microsoft Store). Partendo dal valore nominale di 20 euro, lo store applica un ribasso a catalogo del 7% fissando il prezzo a 18,59 euro. Trattandosi di buoni regalo esenti da IVA (aliquota 0%), l'importo mostrato corrisponde esattamente alla cifra finale addebitata al checkout, senza alcun sovrapprezzo successivo: lo sconto effettivo resta quindi del 7%, garantendo un risparmio reale di 1,41 euro su ogni singola ricarica. Prendendo come riferimento l'acquisto combinato di 4 card da 20 euro, potete accumulare 80 euro di credito complessivo spendendo soltanto 74,36 euro, confermando lo sconto effettivo del 7% e tagliando 5,64 euro netti dalla spesa totale . La pagina dedicata su Instant Gaming propone comunque un assortimento completo che copre anche tutti gli altri tagli per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows, ovvero le ricariche da 5 euro, 10 euro, 15 euro, 25 euro, 30 euro, 50 euro, 75 euro, 80 euro e 100 euro, anche se il taglio da 20 euro rappresenta al momento la soluzione più conveniente e immediata da sommare per ottenere il massimo margine di risparmio. Per acquistare i codici digitali, potete utilizzare i box dedicati presenti nell'articolo.

Grand Theft Auto VI al debutto su Xbox Series X|S con un taglio immediato sul prezzo pieno

Questa combinazione risulta particolarmente vantaggiosa per l'arrivo di Grand Theft Auto VI (GTA 6), atteso su Xbox Series X|S domani, giovedì 19 novembre 2026, con sblocco previsto allo scoccare della mezzanotte e pre-scaricamento già avviato. Essendo un titolo al day one, la nuova produzione Rockstar Games viene proposta a prezzo pieno sul Microsoft Store italiano: 79,99 euro per la Standard Edition e 99,99 euro per la Ultimate Edition, senza alcuna promozione ufficiale attiva al lancio.

Riscattando sul proprio profilo Xbox le 4 Carte Regalo Xbox Live da 20 euro pagate 74,36 euro su Instant Gaming, si ottiene un credito totale di 80 euro sufficiente a coprire interamente l'acquisto della Standard Edition di GTA 6, applicando di fatto uno sconto immediato di 5,64 euro su un'uscita inedita. Allo stesso modo, chi punta ai bonus inclusi nella Ultimate Edition da 99,99 euro può aggiungere una quinta card da 20 euro per raggiungere 100 euro di saldo a 92,95 euro, ottenendo un risparmio netto di 7,05 euro.

Subito dopo aver completato l'ordine su Instant Gaming, i codici alfanumerici da 25 caratteri vengono consegnati istantaneamente in formato digitale e sono validi per gli account Microsoft e Xbox italiani. L'attivazione richiede pochi istanti: è sufficiente inserire i singoli codici nella sezione Riscatta direttamente dalla dashboard di Xbox Series X|S o Xbox One, tramite l'app Xbox per PC Windows oppure attraverso la pagina ufficiale dedicata via browser web. Una volta caricato sul profilo, il credito si somma in automatico, non ha alcuna data di scadenza e resta spendibile liberamente su tutto il Microsoft Store per giochi completi, espansioni e contenuti aggiuntivi.