L'arrivo dei nuovi sistemi è accompagnato da una serie di aggiornamenti software che coinvolgono Adobe, Blender e gli strumenti per lo sviluppo IA di Windows. NVIDIA punta quindi a costruire un ecosistema che non si limiti all'esecuzione dei modelli, ma comprenda anche applicazioni professionali e flussi di lavoro automatizzati.

NVIDIA amplia la famiglia RTX Spark con il debutto dei primi desktop compatti prodotti da ASUS, Dell e MSI . Si tratta di sistemi Windows progettati per eseguire modelli di intelligenza artificiale direttamente in locale, gestire agenti autonomi e supportare attività di sviluppo e produzione creativa. Le configurazioni mettono a disposizione fino a 128 GB di memoria unificata per l'esecuzione di modelli di grandi dimensioni senza dipendere continuamente dai servizi online.

NVIDIA RTX Spark: specifiche tecniche e applicazioni dei nuovi mini PC

I desktop RTX Spark combinano una CPU NVIDIA Grace a 20 core con una GPU RTX basata sull'architettura Blackwell, dotata di 6.144 CUDA core. La memoria unificata può raggiungere 128 GB, mentre la potenza di calcolo dichiarata arriva a 1 petaflop nelle operazioni di intelligenza artificiale. La connettività Ethernet a 10 Gigabit permette inoltre di trasferire rapidamente modelli, dataset e contenuti multimediali attraverso la rete locale.

Secondo NVIDIA, queste caratteristiche consentono di eseguire localmente modelli linguistici con 120 miliardi di parametri, lavorare in tempo reale su scene 3D che superano i 90 GB e modificare video 4:2:2 senza interruzioni. Un altro vantaggio riguarda la possibilità di mantenere codice e file elaborati direttamente sul computer, riducendo la necessità di inviare dati a servizi esterni e di sostenere costi legati alle API cloud.

I nuovi desktop possono inoltre ospitare agenti IA sempre attivi, capaci di eseguire attività programmate anche quando il computer principale è impegnato in altre operazioni. Gli sviluppatori possono utilizzare CUDA e gli strumenti Linux attraverso Windows Subsystem for Linux, mentre soluzioni come Hermes Agent e NVIDIA NemoClaw permettono di configurare agenti e flussi di lavoro automatizzati. NVIDIA Switchyard, integrato in Hermes, può distribuire le attività tra modelli locali e cloud, riservando questi ultimi alle operazioni che richiedono capacità di ragionamento più avanzate.

Sul fronte creativo, la collaborazione tra Photoshop e ComfyUI attraverso Hermes Agent permette di trasformare schizzi in immagini e animazioni utilizzando istruzioni in linguaggio naturale. ComfyUI supporta inoltre RTX Video Frame Generation e RTX Video HDR, strumenti che consentono rispettivamente di aumentare la fluidità dei filmati fino a 60 fotogrammi al secondo e convertirli in HDR.

Il PC RTX Spark di ASUS

Anche Adobe sta ampliando il supporto ai sistemi RTX Spark. Premiere sfrutta TensorRT-RTX per accelerare funzioni come Enhance Speech, Object Mask, Scene Edit Detection e Auto Reframe. Photoshop introduce accelerazione per lo strumento Rimozione e supporto nativo di Camera Raw, mentre Illustrator e InDesign dispongono di versioni Windows on Arm ottimizzate. Per Illustrator viene indicato un incremento prestazionale fino al 30% rispetto all'esecuzione tramite emulazione. Substance 3D Painter 12.2, invece, introduce il supporto nativo per Arm in versione beta pubblica.

Un'altra novità riguarda Blender 5.3, che integra DLSS 4.5 Ray Reconstruction nella viewport di Cycles. La tecnologia permette di ottenere anteprime con illuminazione, riflessi e materiali più vicini al risultato finale durante la lavorazione delle scene. Per utilizzarla servono Blender 5.3 e i driver NVIDIA Game Ready o Studio più recenti.

Il PC compatto MSI EdgeMesa N AI+ Series RTX Spark

I desktop ASUS, Dell e MSI sono già disponibili, mentre Acer, GIGABYTE e HP si aggiungeranno prossimamente. È prevista anche una versione Microsoft Surface RTX Spark Dev Box. Parallelamente, Microsoft ha annunciato il supporto a Windows Server 2028 per NVIDIA DGX Station con GB300 Grace Blackwell Ultra e nuovi aggiornamenti di Windows ML, che permettono di eseguire modelli GGUF tramite llama.cpp.