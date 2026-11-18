"Ho lasciato Sandfall a luglio, dopo aver concluso alcuni lavori per Expedition ", ha spiegato Svedberg-Yen, annunciando così l'uscita di scena dal team in pubblico.

A dire il vero, l'uscita di scena è avvenuta già da alcuni mesi, ma è stata resa nota solo nelle ore scorse, durante un'intervista di GamesBeat alla sceneggiatrice, che nell'annunciare la separazione dal team sembra anche suggerire qualche novità interessante in arrivo per il gioco.

Nelle ore scorse è emersa la notizia di una defezione importante all'interno del team di Clair Obscur: Expedition 33 , con la lead narrative designer Jennifer Svedberg-Yen che ha lasciato Sandfall Interactive .

Un nuovo progetto

Non ci sono spiegazioni molto precise sulla questione, semplicemente la volontà di voler portare avanti nuovi progetti e nuove storie, come riferito dall'autrice, la quale ha anche intenzione di costituire un fondo che possa supportare nuovi narrative designer in erba.

"Una delle iniziative che voglio realizzare è un fondo di investimento incentrato sui creatori di giochi basati sulla narrazione, con l'obiettivo di colmare il divario tra la fase iniziale e il passaggio agli editori", ha spiegato, spiegando che questo progetto deriva anche dal suo background nel settore finanziario.

In sostanza, Svedberg-Yen ha intenzione di risolvere l'annoso problema di trovare fondi per poter avviare nuovi progetti, cosa che però a sua volta necessita già di fondi per creare demo e pitch.

Non emergono, nell'intervista, informazioni su veri e propri nuovi giochi in sviluppo a cui starebbe lavorando Jennifer Svedberg-Yen, che probabilmente vuole mantenere il riserbo sui suoi nuovi progetti, concentrandosi intanto sulle iniziative più legati agli aspetti economici.