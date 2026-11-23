Reduce dal sold-out ottenuto con la tournée europea di quest'anno, A Painted Symphony tornerà nel 2027 con un numero ancora maggiore di date e tappe. La serie di concerti ispirata a Clair Obscur: Expedition 33 concederà infatti il bis il prossimo anno con un vero e proprio tour mondiale, che includerà per la prima volta in assoluto anche delle esibizioni in Nord America.
Annunciata ufficialmente in queste ore, la nuova tournée toccherà l'Europa, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Resteranno invece a bocca asciutta, almeno per questo giro, gli appassionati residenti in Asia, Africa, Australia e Sud America.
Le orchestre e gli artisti protagonisti sul palco
Lo spettacolo porta dal vivo l'acclamata e pluripremiata colonna sonora composta da Lorien Testard per l'RPG uscito nel 2025, offrendo tutta l'intensità emotiva che solo le musiche dei videogiochi eseguite da un'orchestra dal vivo sanno trasmettere: un appuntamento imperdibile per gli amanti del gioco e della musica orchestrale.
Per quanto riguarda la formazione sul palco, tutte le tappe francesi ed europee vedranno esibirsi l'Orchestra Curieux affiancata dallo stesso Lorien Testard e dalla voce solista Alice Duport-Percier. Negli Stati Uniti, invece, sarà Daniel Sicard a dirigere la Wordless Music Orchestra.
Tutte le date e le location del tour 2027 di A Painted Symphony
Di seguito il calendario completo degli appuntamenti confermati per il 2027, suddiviso per aree geografiche:
Francia
- 28 gennaio: Amnéville - Galaxie
- 29 gennaio: Strasburgo - Zénith
- 9 febbraio: Lilla - Zénith
- 10 febbraio: Clermont-Ferrand - Zénith
- 11 febbraio: Bordeaux - Arkéa Arena
- 3 marzo: Montpellier - Sud de France Arena
- 4 marzo: Marsiglia - Le Dôme
- 7 marzo: Lione - LDLC Arena
- 22 marzo: Tolosa - Zénith
- 25 maggio: Rouen - Zénith
- 26 maggio: Nantes - Zénith
Europa e Regno Unito
- 28 febbraio: Londra - The O2
- 23 marzo: Barcellona - Palau Sant Jordi
- 30 marzo: Bruxelles - ING Arena
- 31 marzo: Amburgo - Barclays Arena
- 1° aprile: Berlino - Uber Arena
- 27 aprile: Oslo - Unity Arena
- 28 aprile: Stoccolma - Avicii Arena
- 3 maggio: Amsterdam - Ziggo Dome
- 4 maggio: Cracovia - Tauron Arena
Stati Uniti
- 29 settembre: New York - Radio City Music Hall
- 30 settembre: New York - Radio City Music Hall
- 6 ottobre: Los Angeles - Greek Theatre
- 7 ottobre: Los Angeles - Greek Theatre
Sebbene il concerto possa essere molto desiderato, per gli appassionati la cosa migliore sarebbe scoprire cosa sta realizzando ora il team: il capo di Clair Obscur Expedition 33 ha parlato del prossimo gioco e delle aspettative dei giocatori, ma i dettagli rimangono scarsi.