In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la Smart TV LG OLED evo AI da 65" (Serie C6 2026) a 1.499 € rispetto al prezzo consigliato di 2.599 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Immagini luminose e coinvolgenti
Questo televisore è dotato del processore α11 Gen3, in grado di rendere le immagini più luminose e immersive. Grazie a 8,3 milioni di zone di dimming, inoltre, i contenuti hanno un ottimo contrasto e colori realistici, che si tratti di film, videogiochi o altri programmi. Per quanto riguarda il gaming, potrai invece giocare in 4K fino a 165 fps alla massima fluidità, grazie alla compatibilità con VRR; G-Sync e FreeSync Premium, quindi è un prodotto ideale per chi ha esigenze più specifiche.
Troviamo inoltre il telecomando puntatore AI Magic Remote, per controllare il televisore in modo intuitivo con dei semplici gesti del polso. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.