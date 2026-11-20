In occasione del Black Friday, su Amazon sono attualmente disponibili gli auricolari wireless PlayStation Pulse Explore a 139,99 € rispetto al prezzo consigliato di 169,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Audio realistico e connessione senza interruzioni
Questi auricolari sono compatibili con PS5, PlayStation Portal, PC, Mac e smartphone. Grazie ai driver magnetici planari potrai sperimentare un audio realistico, mentre la connessione wireless PlayStation Link è rapidissima e garantisce un utilizzo senza interruzioni. Inoltre, il microfono è dotato di riduzione del rumore potenziata dall'IA, per conversazioni nitide e pulite. L'autonomia è di circa 5 ore e fino a 10 ore con la custodia di ricarica.
Nel complesso si tratta di un buon prodotto, ma specifichiamo che non è dotato di cancellazione attiva del rumore. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.