Clair Obscur: Expedition 33 è nato da una precisa visione creativa , senza particolari attenzioni alle richieste del mercato o alle tendenze commerciali del momento. A raccontarlo è Jennifer Svedberg-Yen, sceneggiatrice del gioco di Sandfall Interactive , che in un'intervista a GamesBeat ha ripercorso la propria esperienza nello sviluppo dell'amatissimo gioco di ruolo, soffermandosi soprattutto sull'approccio adottato dal team nella costruzione della storia e dei suoi personaggi.

Svedberg-Yen, che ha lasciato Sandfall Interactive dopo aver contribuito in maniera determinante alla realizzazione del progetto, ha spiegato di essere entrata nel team quando era ancora molto piccolo, diventandone la terza componente. Fin dalle prime fasi, secondo la sua testimonianza, il gioco aveva già una sua personalità ben definita: "È sempre stato, fin dall'inizio, un gioco incentrato sulla narrazione". Una visione che è stata seguita nel corso dell'intero ciclo di sviluppo.

Interrogata sulle ambizioni del team, la sceneggiatrice ha chiarito che l'intenzione non era quella di individuare una formula commerciale potenzialmente vincente, ma semplicemente di realizzare un'esperienza che rispecchiasse i gusti e gli interessi degli sviluppatori.

"Facciamo il gioco a cui vogliamo giocare, il gioco che vorremmo esistesse. Scriviamo le storie che ci interessano, che troviamo coinvolgenti. Scriviamo i personaggi che troviamo interessanti", ha raccontato.