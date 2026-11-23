Sandfall Interactive, lo studio indipendente francese che ha creato il fenomenale Clair Obscur: Expedition 33, ha lanciato in queste ore il suo negozio ufficiale chiamato Sandfall Boutique, nel quale è possibile trovare vari oggetti da collezione legati al celebre gioco di ruolo a turni.

Considerando che il team conta al momento sul suo solo gioco di debutto, il negozio digitale è ovviamente tutto incentrato su Clair Obscur: Expedition 33 al momento, e comprende diversi oggetti interessanti per i tantissimi fan del gioco, che ha vinto un'enorme quantità di premi come Gioco dell'Anno nel 2025.

Potete trovare il negozio Sandfall Boutique a questo indirizzo, elaborato in collaborazione con Mighty Merch e comprensivo già di un buon assortimento di merchandising collegato al gioco.