Sandfall Interactive, lo studio indipendente francese che ha creato il fenomenale Clair Obscur: Expedition 33, ha lanciato in queste ore il suo negozio ufficiale chiamato Sandfall Boutique, nel quale è possibile trovare vari oggetti da collezione legati al celebre gioco di ruolo a turni.
Considerando che il team conta al momento sul suo solo gioco di debutto, il negozio digitale è ovviamente tutto incentrato su Clair Obscur: Expedition 33 al momento, e comprende diversi oggetti interessanti per i tantissimi fan del gioco, che ha vinto un'enorme quantità di premi come Gioco dell'Anno nel 2025.
Potete trovare il negozio Sandfall Boutique a questo indirizzo, elaborato in collaborazione con Mighty Merch e comprensivo già di un buon assortimento di merchandising collegato al gioco.
Oggetti del desiderio per i fan
Con l'apertura del sito ufficiale Sandfall Boutique sarà disponibile una prima selezione di articoli ma il catalogo verrà successivamente ampliato anche con altri prodotti, in attesa peraltro di conoscere anche l'identità del nuovo gioco in sviluppo presso il team.
Tra i prodotti acquistabili nel negozio troviamo il "Monolith Set" con una riproduzione del monolite con la Pittrice e un set di adesivi a tema, oltre alla toppa con la bandiera della Spedizione 33.
Presenti anche varie spille dedicate a elementi tratti dal gioco e varie T-shirt a tema come quella di "Esquie Airways", "For this who come after", una dedicata a Monoco e una spettacolare maglia stile jersey con il titolo del gioco e finiture dorate a tema.
Tra gli oggetti che si riveleranno probabilmente più ambiti segnaliamo inoltre la presenza di un pupazzo ufficiale di Esquie, vera e propria mascotte del gioco, oltre al doppio disco in vinile con la colonna sonora e il libro "L'arte di Expedition 33" contenente disegni, studi e approfondimenti sul versante artistico di Clair Obscur: Expedition 33, venduto anche in edizione italiana.
Tra le altre iniziative dedicate al titolo in questione ricordiamo inoltre il ritorno dei concerti A Painted Symphony, di cui sono state pubblicate proprio nelle ore scorse le date del tour mondiale, mentre il gioco si è aggiornato ancora con la patch 1.5.6 lo scorso luglio.