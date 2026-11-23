Si tratta della medesima attrice che è stata scelta come modello anche nei videogiochi e, in particolare, per interpretare la protagonista del nuovo God of War: Laufey , il nuovo capitolo della serie destinato a uscire, dopo il recente posticipo annunciato , il 20 maggio 2027.

Le riprese con Bautista sarebbero in corso in questo periodo a Vancouver, con l'idea di coprire due stagioni della serie TV attraverso una produzione in collaborazione tra Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Il nuovo protagonista è dunque Dave Bautista , che ha preso il ruolo principale al posto del precedente, di fatto comportando un riavvio totale delle riprese, modificando tutto il lavoro fatto la scorsa primavera.

Come abbiamo visto, la serie TV di God of War ha dovuto attraversare una rielaborazione generale con la sostituzione dell'attore protagonista: Ryan Hurst, scelto inizialmente, si è ritrovato bloccato da un serio infortunio , cosa che ha costretto a modificare i piani.

La serie TV, i videogiochi e il nuovo capitolo Laufey

Ispirata alla popolare serie di videogiochi di Santa Monica Studios, la versione televisiva dovrebbe riprendere la storia del capitolo del 2018, mettendo in scena le vicende di padre e figlio, Kratos (Bautista) e Atreus (Callum Vinson), mentre intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre di Atreus, Faye (Woll).

Faye è la defunta moglie di Kratos e madre di Atreus, la cui improvvisa scomparsa dà il via agli eventi di God of War ma che è rimasta una figura ancora da chiarire e su cui aiuterà a fare molta luce il nuovo videogioco dedicato.

God of War: Laufey metterà in scena gli eventi dal punto di vista di Faye, mostrando la sua avventura nell'aldilà dopo la dipartita dal mondo terreno, e anche nel videogioco la protagonista viene interpretata da Deborah Ann Woll, così come visto anche in God of War: Ragnarok.

Nella serie TV troveremo inoltre Mandy Patinkin nel ruolo di Odino, Ed Skrein nel ruolo di Baldur, Max Parker in quello di Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor, Teresa Palmer in quello di Sif, Alastair Duncan nel ruolo di Mimir e vari altri.