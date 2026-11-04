God of War Laufey è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita dell'esclusiva PS5

Sony Santa Monica ha annunciato un netto posticipo per God of War Laufey, che era atteso per il prossimo febbraio: la nuova data di uscita dell'attesissima esclusiva PS5 è ora il 20 maggio 2027, dunque uno slittamento importante rispetto a quanto riferito in precedenza.

La comunicazione arriva direttamente da Santa Monica Studio con un messaggio pubblicato sui social e sembra indicare la necessità di una maggiore quantità di tempo per concludere i lavori come causa di questo posticipo, che sposta di tre mesi l'uscita verso la primavera inoltrata.

A quanto pare, il team ha voluto prendersi altri mesi per concludere i lavori, nonostante il gioco sembrasse già a buon punto dello sviluppo, anche in base a quanto è stato mostrato con il lungo gameplay pubblicato insieme all'annuncio.