God of War Laufey è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita dell'esclusiva PS5

Sony Santa Monica ha annunciato un netto posticipo per God of War Laufey, che era atteso per il prossimo febbraio: la nuova data di uscita dell'attesissima esclusiva PS5 è ora il 20 maggio 2027, dunque uno slittamento importante rispetto a quanto riferito in precedenza.
La comunicazione arriva direttamente da Santa Monica Studio con un messaggio pubblicato sui social e sembra indicare la necessità di una maggiore quantità di tempo per concludere i lavori come causa di questo posticipo, che sposta di tre mesi l'uscita verso la primavera inoltrata.
A quanto pare, il team ha voluto prendersi altri mesi per concludere i lavori, nonostante il gioco sembrasse già a buon punto dello sviluppo, anche in base a quanto è stato mostrato con il lungo gameplay pubblicato insieme all'annuncio.
Il messaggio di Santa Monica Studio
"Dall'annuncio di God of War Laufey a giugno, siamo stati profondamente grati di vedere tutta questa aspettativa per il viaggio di Faye attraverso l'Everywhen", si legge nel messaggio di Santa Monica Studio, peraltro caratterizzato da una scelta di font piuttosto bizzarra. Non diamo per scontata la vostra fiducia nella capacità dello studio nel costruire un'esperienza straordinaria che sia degna della passione dei nostri fan".
"Considerando questo, abbiamo preso la decisione di rimandare God of War Laufey al 20 maggio 2027".
Senza particolari spiegazioni dettagliate, sembra chiaro che Santa Monica abbia bisogno di più tempo per concludere i lavori sul gioco, probabilmente per dedicarsi in maniera più attenta anche a una ripulitura generale dell'esperienza, considerando l'importanza del progetto.
"Sfrutteremo al massimo ogni momento fino alla data di uscita per disporre i ritocchi finali e portare il gioco al suo massimo potenziale", si legge inoltre nel messaggio, "Da parte di tutti nel team, siamo grati per la vostra pazienza e condivideremo ulteriori aggiornamenti presto!"
Potrebbero dunque esserci ulteriori novità e informazioni in arrivo, considerando che ci sono ora altri tre mesi da attendere prima del lancio del gioco.
D'altra parte, i primi mesi del 2027 sono già molto ricchi di uscite di rilievo come Fable il 23 febbraio, Tomb Raider: Legacy of Atlantis il 12 febbraio, Persona 4 Revival il 18 febbraio e Final Fantasy 7 Revelation l'8 aprile, dunque non si crea proprio un vuoto con l'uscita di scena di God of War Laufey dal primo trimestre, senza considerare ovviamente le grandi uscite di fine 2026 tra le quali c'è GTA 6.
Un nuovo capitolo dedicato a Faye
God of War Laufey è il nuovo capitolo della serie di Santa Monica Studio incentrato sul personaggio di Laufey o Faye, la moglie di Kratos, mettendo in scena gli eventi successivi alla morte della protagonista nella storia della serie, praticamente all'inizio del God of War del 2018.
Laufey (o Faye, come viene chiamata da Kratos), in quanto gigantessa, è in possesso di una forza straordinaria e grandi capacità di combattimento, cosa che le consente di fronteggiare divinità di vario tipo al pari di Kratos.
Determinata a salvare coloro che ama, Faye intraprende un viaggio attraverso l'Everywhen, il regno ultraterreno degli dèi, un luogo fuori dal tempo in cui divinità provenienti da differenti mitologie combattono senza tregua per conquistare il potere. In questo mondo ostile, dominato da forze arcane e da una magia tanto potente quanto imprevedibile, ogni battaglia rappresenta una sfida mortale e ogni scelta può influenzare il destino di interi regni.