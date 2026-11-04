Xbox propone un bundle dei 25 anni con 25 giochi a 570$, ma può essere ottenuto gratis

Tra le iniziative per il venticinquesimo anniversario di Xbox c'è anche il lancio di un ampio bundle contenente ben 25 giochi, appropriatamente, che rappresentano un po' la storia della compagnia e al prezzo di 570$ ma che può essere ottenuto gratis se si acquista un PC all'interno della promozione prevista.
A dire il vero, il bundle "25 Years of Xbox" potrebbe non risultare così conveniente, considerando che il prezzo complessivo corrisponde più o meno a quello di acquisto dei giochi singoli al loro prezzo pieno, dunque al di là della comodità di ottenerli tutti insieme non si vede un reale vantaggio nel pacchetto completo, al di là della curiosità promozionale legata al 25° anniversario.
Resta probabilmente un bonus studiato soprattutto per chi acquista un nuovo PC con Windows 11 che faccia parte della promozione in atto, al momento per quanto riguarda il Nord America, all'interno della quale assume in effetti un certo senso.
La lista dei 25 giochi inclusi
All'interno del "25 Years of Xbox Bundle" si trovano venticinque giochi che rappresentano un po' la storia del marchio Xbox in base a quanto riferito (sebbene alcune scelte siano piuttosto marginali), dunque tra questi ci sono anche molti titoli appartenenti al passato dell'industria videoludica.
Who else claimed 25 free games from Microsoft store
by u/Distinct_Fun1223 in XboxAlly
Anche per questo motivo, il prezzo potrebbe essere poco sensato, cosa che conferma l'idea che il bundle sia studiato soprattutto per creare un bonus particolarmente allettante da collegare all'acquisto di un PC.
All'interno del pacchetto si trovano i seguenti giochi:
- Age of Empires 2: Definitive Edition
- Age of Empires 3: Definitive Edition
- Age of Mythology: Retold
- As Dusk Falls
- Battletoads
- Blinx: The Time Sweeper
- Call of Duty: WW2
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- DOOM + DOOM 2
- Fallout 76 (PC)
- Fuzion Frenzy
- Gears of War: Reloaded
- Gears Tactics
- Halo: The Master Chief Collection
- Minecraft Dungeons for Windows
- Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition
- Quake
- Quake 2
- Rise of Nations: Extended Edition
- The Elder Scrolls IV: Oblivion
- The Elder Scrolls Online: Morrowind Upgrade
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- The Outer Worlds
- Wolfenstein: The New Order
- Zoo Tycoon: Ultimate Edition
Il tutto viene proposto in un'unica soluzione che può essere ottenuta gratuitamente ai nuovi acquirenti di un PC con Windows 11: "A novembre, i PC Windows 11 idonei acquistati negli Stati Uniti possono richiedere una raccolta di 25 giochi preferiti dai fan senza costi aggiuntivi", si legge nella descrizione dell'offerta fornita da Microsoft.
I prodotti devono essere PC con Windows che partecipano alle linee di dispositivi Microsoft e OEM, compresi anche alcuni dispositivi portatili che rientrano nell'iniziativa, con acquisti effettuati tra il 2 novembre e il 31 dicembre.