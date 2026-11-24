Nelle ultime ventiquattro ore la comunità che lavora per convertire Grand Theft Auto 6 su PC in autonomia ha vissuto un vero e proprio giro sulle montagne russe, tra alti e bassi. Dopo che il leaker CyberLeek ha mantenuto la promessa di pubblicare una build completa per Xbox , che si è diffusa velocemente tra modder e sviluppatori amatoriali, con l'obiettivo di creare una versione giocabile su computer il prima possibile, usando naturalmente l'intelligenza artificiale generativa, Claude AI in particolare.

Il centro di queste attività era il server Discord di Project Leonida, che disponeva di un proprio repository e di un gruppo di volontari impegnati nella ricompilazione della build. Secondo quanto riportato, il server sarebbe stato rimosso da Rockstar Games, e i responsabili hanno deciso di smantellare l'intero progetto. Anche il repository su GitHub risulta non più disponibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A comunicarlo è stato NotRexed, che dirigeva il progetto, con un post su X dopo che gli utenti si erano accorti della scomparsa del server. "Mi sono fermato, ragazzi. Mi dispiace", ha scritto. "Voglio davvero creare cose fighissime, ma ogni volta succede qualcosa che non posso controllare, quindi mi faccio da parte. Grazie a tutti, in particolare a chi sul Discord mi ha dato questa opportunità".

In un secondo messaggio il modder, che si descrive come un ragazzo di 15 anni, ha attribuito a Rockstar la rimozione del server, precisando però che non è l'unico motivo dell'addio. "Ultimo post da parte mia. Voglio chiarire alcune cose", ha scritto. "La rimozione del mio server da parte di Rockstar è stata solo una parte del motivo. Come ho già detto, sono un ragazzino di 15 anni. Gestire scuola e sport è già abbastanza difficile senza dover sopportare le lamentele e le urla di uomini di mezza età su Discord. Addio".