Considerando l'intero comparto dei giochi mobile nel paese, i ricavi da acquisti in-app sono diminuiti del 10,5% rispetto alle due settimane precedenti, mentre le sessioni di gioco hanno registrato un calo di appena il 2,8% . Insomma, i giocatori più propensi a spendere soldi hanno dato più attenzione al titolo di Rockstar Games di quelli che giocano senza spendere nulla.

Il lancio di Grand Theft Auto 6 ha avuto effetti importanti anche sul mercato mobile britannico. Secondo AppsFlyer, nei primi giorni dopo l'uscita la spesa dei consumatori nel Regno Unito per i giochi mobile d'azione e strategia è scesa del 24,5%. Quindi sono diminuiti i ricavi da microtransazioni.

L'effetto non si è limitato a questi due generi. I ricavi da acquisti in-app sono scesi del 12,5% nei giochi sportivi e di corse e del 10,4% nei titoli casinò. Nel complesso, le installazioni di giochi nel Regno Unito sono diminuite del 5,7%, con quelle non organiche in calo del 5,6%.

In particolare il fenomeno si è registrato nei generi "Azione e strategia" , indicati da AppsFlyer come i più vicini a GTA 6 per pubblico e stile di gioco, che hanno registrato flessioni marcate anche in altri indicatori chiave: sessioni in calo del 10,5%, installazioni del 10,4% e installazioni non organiche del 9,2%.

Effetto dirompente

Adam Smart, director of product for gaming di AppsFlyer, ha commentato i dati: "La spesa dei consumatori britannici nei giochi mobile d'azione e strategia è calata di quasi un quarto al lancio di GTA 6, un cambiamento significativo in un lasso di tempo così breve". Considerando che il prezzo del gioco è compreso tra 80 e 100 sterline, ha aggiunto, "è ragionevole supporre che parte di quella spesa provenga da budget che altrimenti sarebbero stati destinati ai giochi mobile".

Il quadro cambia se si guarda a tutte le categorie di app mobile nel Regno Unito: in questo caso i ricavi da acquisti in-app sono saliti del 15,8%, un aumento che AppsFlyer attribuisce probabilmente alle offerte anticipate del Black Friday.

Smart ha poi spiegato la differenza tra il calo dei ricavi e quello, molto più lieve, dell'attività di gioco, ricordando come il mobile gaming dipenda da una quota relativamente piccola di giocatori che spendono molto. "Se anche un esiguo numero di questi giocatori ha spostato il proprio budget su GTA 6, l'impatto sui ricavi mobile sarebbe sproporzionato. I giocatori non hanno necessariamente smesso di giocare ai titoli mobile, ma potrebbero aver temporaneamente smesso di spendere", ha detto. Il che ha senso, considerato il tipo di business.

Un andamento simile è stato registrato negli Stati Uniti, dove la spesa nei giochi mobile è scesa al livello più basso dell'anno proprio nel giorno del lancio di GTA 6.