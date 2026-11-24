GTA 6 ha ricevuto un aggiornamento che introduce il supporto al cloud streaming tramite PlayStation Plus Premium direttamente su PS5 e PlayStation Portal. È bene fare subito chiarezza su un aspetto fondamentale: il titolo Rockstar Games non è stato inserito nel catalogo del servizio in abbonamento, motivo per cui resta comunque necessario averlo acquistato separatamente. Tuttavia, chiunque possieda già una copia digitale del gioco e disponga di un'iscrizione attiva a PS Plus Premium può ora riprodurlo in streaming direttamente dai server di Sony.

Addio alla Riproduzione Remota su PS Portal Gli scenari d'utilizzo per questa novità sono molteplici, ma il vantaggio più evidente riguarda chi si trova lontano da casa e desidera proseguire la propria partita su PS Portal. D'ora in avanti non sarà più necessario affidarsi alla Riproduzione Remota collegandosi alla propria console domestica, poiché il gioco potrà essere avviato direttamente dal cloud. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post La funzionalità non era presente al momento del lancio, ma è stata attivata con il più recente update e le prime prove effettuate su PS5 dagli utenti online confermano che il sistema funziona a dovere, ma dovremo attendere analisi più approfondite per capire se potrebbero emergere problemi.