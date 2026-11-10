GTA 6 sbarca a sorpresa anche su Xbox One al lancio: sarà giocabile tramite Xbox Cloud Gaming

In un inatteso colpo di scena a pochissime settimane dal debutto sul mercato, Grand Theft Auto 6 si prepara ad allargare il proprio bacino d'utenza anche alla scorsa generazione di console. Sebbene l'attesissimo kolossal fosse stato annunciato e confermato unicamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Microsoft ha ufficializzato che il titolo sarà accessibile fin dal lancio anche su Xbox One, sfruttando la tecnologia di Xbox Cloud Gaming.
Non si tratterà, naturalmente, di una versione in grado di girare nativamente sul vecchio hardware della console: il gioco verrà eseguito interamente sui server remoti dell'infrastruttura Microsoft e trasmesso in streaming sullo schermo dell'utente. GTA 6 sarà disponibile sul servizio sin dal 19 novembre e sfrutterà per la trasmissione le impostazioni grafiche equivalenti a quelle di Xbox Series S.
Streaming anche senza abbonamento e l'arrivo di altri classici Rockstar
L'approdo di Vice City sul cloud si inserisce all'interno di una più ampia manovra strategica per l'infrastruttura da gioco di Microsoft. L'azienda ha infatti colto l'occasione per ribadire che, a partire dall'11 novembre, gli utenti di determinati mercati selezionati potranno acquistare direttamente pacchetti di tempo di gioco nel cloud per riprodurre in streaming i titoli supportati, anche senza dover sottoscrivere un abbonamento continuativo a Xbox Game Pass.
La collaborazione con il publisher newyorkese non si esaurirà con il nuovo capitolo: nei prossimi mesi, infatti, il catalogo di Xbox Cloud Gaming si arricchirà con l'inclusione di altri due capisaldi della libreria di Rockstar Games, ovvero Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2.
Il blocco su PC: Rockstar tutela il futuro lancio nativo
Attualmente Xbox Cloud Gaming fa parte del piano di abbonamento Xbox Game Pass e i suddetti pacchetti orari e consente di riprodurre titoli in streaming su una vasta gamma di schermi: dispositivi mobile (su cui ha debuttato nel 2020), console Xbox One e Xbox Series X|S, computer con Windows e macOS, chiavette Fire TV, visori VR Meta Quest e selezionati modelli di Smart TV a marchio Samsung e LG.
Nonostante l'applicazione consenta normalmente di giocare su computer attraverso Windows, Rockstar Games ha tuttavia precisato una restrizione fondamentale: GTA 6 non potrà essere giocato in cloud su PC durante questa fase iniziale. Una limitazione calcolata, con cui la software house intende evidentemente evitare di cannibalizzare la propria potenziale utenza su computer, preparandosi a tutelare al meglio il mercato in vista del futuro e attesissimo debutto nativo del gioco su PC.