GTA 6 sbarca a sorpresa anche su Xbox One al lancio: sarà giocabile tramite Xbox Cloud Gaming

In un inatteso colpo di scena a pochissime settimane dal debutto sul mercato, Grand Theft Auto 6 si prepara ad allargare il proprio bacino d'utenza anche alla scorsa generazione di console. Sebbene l'attesissimo kolossal fosse stato annunciato e confermato unicamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, Microsoft ha ufficializzato che il titolo sarà accessibile fin dal lancio anche su Xbox One, sfruttando la tecnologia di Xbox Cloud Gaming.

Non si tratterà, naturalmente, di una versione in grado di girare nativamente sul vecchio hardware della console: il gioco verrà eseguito interamente sui server remoti dell'infrastruttura Microsoft e trasmesso in streaming sullo schermo dell'utente. GTA 6 sarà disponibile sul servizio sin dal 19 novembre e sfrutterà per la trasmissione le impostazioni grafiche equivalenti a quelle di Xbox Series S.