Legion 5i è il nuovo laptop da gaming da 15,3 pollici di Lenovo, equipaggiato con Intel Core Ultra 7 356H, GeForce RTX 5060 Laptop a 115 W e display OLED in appena 1,87 kg. Lo abbiamo messo alla prova!

Nel corso degli ultimi anni, la linea Legion ha costruito la propria identità attorno a un'idea precisa: concentrare le risorse sull'hardware che conta davvero per il gaming, senza rinunciare a un design sobrio, persino elegante, e riconoscibile. Con la generazione 2026 però, la casa cinese prova a spostare il baricentro della serie 5, puntando su un formato più compatto e su una piattaforma pensata per l'efficienza prima ancora che per la forza bruta. Abbiamo avuto modo di testare il nuovo Lenovo Legion 5i versione 15IPH11, un modello da 15,3 pollici che nel sample da noi provato porta in dote un processore Intel Core Ultra 7 356H della famiglia Panther Lake, una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con TGP di 115 W e un display OLED a risoluzione 2560 x 1600 pixel con refresh rate di 165 Hz. Il tutto racchiuso in uno chassis da appena 1,87 kg, che lo candida a pieno titolo al ruolo di "vero portatile" per chi gioca anche lontano dalla scrivania. Il prezzo di listino della configurazione testata, con 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB, è di 2.299 Euro: una cifra importante, soprattutto se rapportata alla fascia in cui si colloca la GPU. Quanto valore riesce a offrire il nuovo Legion 5i in un mercato in cui il rapporto prezzo/prestazioni continua a peggiorare? Dopo alcune settimane in sua compagnia siamo pronti a raccontarvi tutti i dettagli.

Caratteristiche tecniche del Lenovo Legion 5i 15IPH11 Iniziamo come sempre dal processore. Il Legion 5i 15IPH11 è equipaggiato con il chip Intel Core Ultra 7 356H della famiglia Panther Lake (Core Ultra Series 3), il primo a integrare un tile di calcolo prodotto con il nuovo processo Intel 18A. Si tratta di un SoC della serie H, quindi pensato per i notebook sottili e non derivato dalle piattaforme desktop come le CPU HX: una scelta che ha un peso sul profilo di questo laptop, come vedremo nel paragrafo dedicato ai benchmark. Il nuovo Lenovo Legion 5i 15IPH11 è un 15,3 pollici da gaming che pesa appena 1,87 kg La CPU mette sul piatto 16 core e 16 thread (non c'è Hyper-Threading), suddivisi in un'architettura ibrida a tre livelli: 4 P-core Cougar Cove con frequenza da 1,9 a 4,7 GHz, 8 E-core Darkmont e 4 LP E-core Darkmont a basso consumo, che arrivano a 3,3 GHz e gestiscono i carichi leggeri senza risvegliare il resto del chip. Completano il quadro 18 MB di Intel Smart Cache, una potenza base di 25 W con un massimo in Turbo di 80 W secondo le specifiche Intel, la GPU integrata Intel Graphics con 4 core Xe3 e una NPU di quinta generazione capace di 50 TOPS, che vale al dispositivo la certificazione Copilot+ PC. Il comparto grafico è affidato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7, 3.328 CUDA core, frequenza boost di 2.497 MHz e 572 AI TOPS. Il dato più importante è però il TGP, che arriva a 115 W: si tratta del valore massimo previsto per questo chip, una scelta tutt'altro che scontata in uno chassis spesso meno di 2 cm. Non manca ovviamente il supporto a DLSS 5 e Multi Frame Generation. A coordinare il tutto c'è Lenovo AI Engine+, che grazie al chip proprietario LA1 riconosce l'avvio dei giochi e regola ventole e distribuzione della potenza tra CPU e GPU in base al frame rate. Sul fronte memorie, la configurazione dispone di 16 GB di RAM DDR5-5600 su moduli SO-DIMM, con due slot e supporto fino a 32 GB, e di un SSD NVMe PCIe 4.0 x4 da 1 TB, affiancato da un secondo slot M.2 libero per l'espansione. L'autonomia è affidata a una batteria da 80 Wh, accompagnata da un alimentatore Slim Tip da 245 W; entrambe le porte USB-C supportano inoltre la ricarica Power Delivery da 65 a 100 W. Sulla carta, quindi, il Legion 5i mette insieme una CPU moderna ed efficiente e una GPU di fascia media spinta al massimo della sua potenza. Come vedremo però, i 16 GB di RAM e gli 8 GB di VRAM rappresentano un limite da non sottovalutare per un dispositivo con questo prezzo.

Display Il display è senza dubbio uno dei punti di forza del Legion 5i. Si tratta di un pannello OLED lucido da 15,3 pollici in formato 16:10, con risoluzione 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 165 Hz. La luminosità tipica è di 500 nit, con picchi di 1.000 nit in HDR, a cui si aggiungono la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, la certificazione DisplayHDR True Black 1000 e il supporto a NVIDIA G-Sync, Advanced Optimus e ai contenuti Dolby Vision. Il pannello OLED da 15,3 pollici ha una risoluzione 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 165 Hz Con la combinazione Fn + R è possibile passare rapidamente dai 165 Hz ai 60 Hz, utile per risparmiare batteria lontano dalla presa. Lenovo dichiara inoltre una calibrazione di fabbrica X-Rite, la validazione Pantone e le certificazioni TÜV Rheinland per l'assenza di flickering e la riduzione della luce blu. Nel corso della nostra prova il pannello si è dimostrato eccellente sotto ogni punto di vista: i neri assoluti e il contrasto tipico della tecnologia OLED restituiscono un'immagine profonda e brillante, mentre la luminosità è più che sufficiente anche in ambienti illuminati, al netto dei riflessi dovuti alla finitura lucida. Proprio per questo motivo, nella confezione Lenovo include una pellicola antiriflesso: una piccola attenzione che dimostra la consapevolezza dell'azienda su questo aspetto. La risoluzione QHD+ è coerente con la potenza della GPU, che come vedremo regge bene il 1440p con il supporto delle tecnologie NVIDIA, mentre il 1080p resta la scelta ideale per chi cerca frame rate più alti. La precisione cromatica rende poi il Legion 5i un compagno affidabile anche per l'editing fotografico e video. Insomma, il pannello OLED è di gran lunga il componente più riuscito del laptop e, da solo, giustifica una parte del prezzo.

Audio Il sistema audio del Legion 5i è composto da due speaker stereo da 2 W firmati HARMAN, ottimizzati dal software Nahimic Audio e gestiti dal codec Realtek ALC3287. Neri assoluti e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 per l'OLED del Legion 5i La resa sonora è ancora una volta in linea con la media di categoria, con speaker in grado di reggere nell'utilizzo quotidiano, ma che non permettono di godersi un'esperienza completa nel gaming e nella visione di film. In questi frangenti è infatti consigliabile l'utilizzo di un buon headset, come spesso capita quando si parla di laptop.

Design Se il display è il punto di forza del Legion 5i, il design non è da meno. Lenovo ha scelto una linea sobria ed elegante, con uno chassis Eclipse Black privo di illuminazione esterna che si adatta senza problemi anche ai contesti professionali. Il coperchio in alluminio anodizzato con finitura sabbiata Il coperchio è in alluminio anodizzato con finitura sabbiata, mentre la scocca inferiore è in PC-ABS verniciato; nel complesso i materiali sono di qualità e il laptop trasmette una piacevole sensazione di solidità, confermata anche dal superamento dei test di resistenza. La tastiera è una Legion TrueStrike con corsa dei tasti di 1,6 mm, anti-ghosting al 100% e tasto Copilot dedicato; nella configurazione testata la retroilluminazione RGB è a zona singola, mentre altre versioni offrono 24 zone. Lenovo ha inoltre utilizzato una vernice ad alta resistenza all'abrasione, pensata per mantenere pulito l'aspetto dello chassis nel tempo. Il touchpad in Mylar senza tasti fisici misura 75 x 120 mm e supporta i driver Precision TouchPad. La digitazione è sempre piacevole e il feedback di tasti e pad dimostra la buona qualità del prodotto. Sopra al display trova posto una webcam da 5 MP con sensore IR per il riconoscimento facciale di Windows Hello e otturatore elettronico per la privacy. Vale la pena sottolineare anche la facilità di upgrade: i due slot SO-DIMM e il secondo slot M.2 libero consentono di espandere RAM e archiviazione senza dover sostituire i componenti originali. La tastiera Legion TrueStrike con corsa dei tasti di 1,6 mm e retroilluminazione RGB Il vero asso nella manica, però, sono le dimensioni. Con 344 x 244,5 mm di base, uno spessore compreso tra 18,95 e 19,95 mm e un peso di appena 1,87 kg, il Legion 5i è un vero portatile, che si infila nello zaino senza fatica e non costringe a rinunciare a una GPU spinta al massimo del suo TGP. Una combinazione rara nel segmento gaming, dove la potenza si paga quasi sempre in chili e centimetri.

Connettività e porte Sul fronte della connettività, il Legion 5i ha una dotazione completa per la categoria: tre USB-A, di cui una da 5 Gbps e due da 10 Gbps (una delle quali sempre alimentata, per ricaricare i dispositivi anche a laptop spento), una USB-C da 10 Gbps e una Thunderbolt 4, entrambe con Power Delivery in ingresso da 65 a 100 W e uscita video DisplayPort 2.1. Completano il quadro un'uscita HDMI 2.1 con supporto fino a 8K a 60 Hz, una porta Ethernet RJ-45 da 1 Gbps e il jack combo da 3,5 mm. Sul lato destro il jack combo da 3,5 mm e la terza USB-A Sul lato sinistro la porta Ethernet, la USB-C da 10 Gbps e la Thunderbolt 4 La connettività wireless è affidata a un modulo Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) con Bluetooth 5.3. Proprio qui emerge il compromesso più evidente: su un laptop da 2.299 Euro basato su una piattaforma del 2026 ci si aspetterebbe il Wi-Fi 7, così come una Ethernet da 2,5 Gbps. Manca inoltre il lettore di schede SD, un'assenza che pesa soprattutto per i creator. Nel complesso le porte coprono senza difficoltà l'uso quotidiano, ma gli standard di rete non sono all'altezza del prezzo.

Modalità dei test Come di consueto, abbiamo sottoposto il Legion 5i al nostro consolidato pacchetto di benchmark sintetici, composto da Cinebench 2024 e 2026, CPU-Z, Procyon, 3DMark e Blender Benchmark, a cui si aggiunge il test di Procyon dedicato alla generazione di immagini con Stable Diffusion. Sul fronte dei giochi, accanto all'immancabile Cyberpunk 2077, abbiamo messo alla prova il laptop con Black Myth: Wukong, DOOM: The Dark Ages, Forza Horizon 6 e Gears of War: E-Day. In virtù della potenza della GPU, abbiamo scelto il 1080p come risoluzione di riferimento, affiancato dal 1440p in formato 16:9 come standard più vicino alla risoluzione nativa del pannello. Come ormai d'abitudine, in tutti i titoli il DLSS è impostato in modalità Bilanciato quando attivo. Abbiamo infine aggiornato sistema operativo e driver alle versioni più recenti disponibili, facendo affidamento su Windows 11 26H2 e Game Ready Driver 621.24. La gestione energetica è stata affidata all'applicazione proprietaria Legion Space con profilo Prestazioni e modalità GPU "solo dGPU", abbinato al profilo di Windows "Prestazioni ottimali", e tutti i test sono stati eseguiti con il laptop collegato all'alimentatore.

Benchmark sintetici Iniziamo come sempre dal processore, che in questo caso merita un'analisi approfondita. Con Cinebench 2024 il Core Ultra 7 356H registra 117 punti in single-thread e 1.045 punti in multi-thread, mentre con Cinebench 2026 ottiene 473 punti in single-thread e 4.236 punti in multi-thread. CPU-Z conferma la tendenza con 738 punti in single-thread e 9.104 punti in multi-thread. I numeri raccontano bene la natura di Panther Lake. I P-core Cougar Cove, che durante i nostri test hanno toccato i 4,7 GHz di targa, garantiscono una reattività in single-thread di ottimo livello, quella che conta di più nell'uso quotidiano e nella maggior parte dei giochi. In multi-thread invece, il chip paga la sua impostazione: 16 core senza Hyper-Threading, di cui ben 12 di tipo efficiente, e un budget energetico da serie H, lontano dalle CPU HX derivate dalle piattaforme desktop. Il moltiplicatore tra single e multi-thread si ferma infatti a circa 9x in Cinebench 2024. A influire sul risultato è soprattutto la gestione energetica. Lenovo imposta limiti statici generosi (PL1 a 80 W e PL2 a 105 W), ma Legion Space li modula dinamicamente: nel corso dei nostri stress test il PL1 effettivo è oscillato tra 45 e 70 W, e il processore ha toccato un picco di 63 W, con un consumo medio di circa 30 W. Il monitoraggio segnala che la CPU ha raggiunto il limite di potenza dei core, mentre non abbiamo rilevato throttling termico. In altre parole, il Core Ultra 7 356H è frenato dalla scelta di privilegiare consumi e temperature, coerente con un laptop così compatto, più che dai suoi limiti architetturali. Sul fronte della produttività, Procyon totalizza 3.890 punti, ripartiti in 4.415 punti per le applicazioni, 4.019 per la navigazione web, 3.267 per la gestione dei file, 2.919 per le schede multiple e 5.012 per il video. Si tratta di risultati che garantiscono un'esperienza fluida in qualsiasi contesto d'ufficio e di studio. Sul fronte grafico, messa alle strette da 3DMark, la GeForce RTX 5060 Laptop totalizza 2.726 punti in Speedway, 2.438 in Steel Nomad, 6.903 in Port Royal e 5.336 in Time Spy Extreme (5.197 punti per la GPU e 6.583 per la CPU). Nel test dedicato al DLSS, in 4K, si passa dai 14 FPS nativi ai 46 FPS con DLSS Qualità e ai 61 FPS con DLSS Prestazioni, entrambi con Frame Generation 2X, mentre il test DirectX Raytracing si ferma a 31 FPS con 12 sample e a 19 FPS con 20 sample. In ambito creativo, Blender Benchmark 4.3.0 registra 1.385 campioni al minuto con Monster, 1.178 con Junkshop e 998 con Classroom, mentre il test Procyon con Stable Diffusion 1.5 in FP16 si ferma a 1.287 punti, un risultato su cui pesano gli 8 GB di VRAM. Buona infine la velocità dell'SSD, che raggiunge 7.057 MB/s in lettura e 5.828 MB/s in scrittura, valori prossimi al limite dello standard PCIe 4.0. Insomma, il Legion 5i mette sul piatto una CPU brillante in single-thread ed efficiente, ma volutamente contenuta in multi-thread, e una GPU che esprime tutto il potenziale dell'RTX 5060 Laptop grazie al TGP pieno e al supporto alle tecnologie del team verde.

Gaming Cyberpunk 2077 apre le danze, come sempre, in virtù del supporto tecnologico che CDProjekt RED continua a garantire al suo kolossal sci-fi. A 1080p, con preset Ultra in raster e senza l'intervento di DLSS e ray tracing, il Legion 5i registra 87 FPS di media. Con il preset RT Ultra e il DLSS Bilanciato si scende a 60 FPS, che diventano 47 con il preset Overdrive e il path tracing attivo. A cambiare le carte in tavola è il Multi Frame Generation: partendo da una base di 47 FPS, la latenza resta accettabile per un single player e il preset Overdrive sale a 82 FPS con 2X, 114 FPS con 3X e 144 FPS con 4X. A 1440p le cose si fanno più complesse: il preset Ultra in raster si ferma a 57 FPS, RT Ultra a 47 FPS e Overdrive a 29 FPS, una base troppo bassa per sfruttare al meglio la generazione dei fotogrammi. Black Myth: Wukong si conferma il caso più ostile. A 1080p, con preset Alto e DLSS Bilanciato, l'epica cinese di Game Science gira a 97 FPS senza ray tracing, che crollano a 56 FPS con il ray tracing Altissimo. Anche qui il Multi Frame Generation viene in soccorso, portando il frame rate a 90 FPS con 2X, 119 FPS con 3X e 149 FPS con 4X. DOOM: The Dark Ages, a 1080p con preset Ultra e DLSS Bilanciato, raggiunge 92 FPS, che diventano 151 FPS con Frame Generation 2X e 242 FPS con 4X, mentre a 1440p si attesta sui 76 FPS. La tendenza si ripete con Gears of War: E-Day, che con preset Elevato registra 70 FPS a 1080p e 61 FPS a 1440p, risoluzione alla quale il Multi Frame Generation porta il risultato a 99 FPS con 2X e a 164 FPS con 4X. Chiude Forza Horizon 6, che a 1080p con preset Ultra ottiene 64 FPS in raster con TAA e 45 FPS con ray tracing e DLSS Bilanciato, che salgono a 77 FPS con Frame Generation 2X. Vale la pena sottolineare il peso della memoria video: durante le nostre sessioni di stress, RTX 5060 Laptop ha allocato fino a 7,9 GB degli 8 GB disponibili. Per concludere, il Legion 5i garantisce un'esperienza solida a 1080p con dettagli elevati, mentre il 1440p nativo del pannello è alla portata con DLSS e Multi Frame Generation, a patto di rinunciare al path tracing nei titoli più pesanti.

Temperature e rumorosità Il raffreddamento è affidato al sistema Legion ColdFront: Hyper, composto da due ventole che ruotano in direzioni opposte e da heatpipe che attraversano una "hyperchamber" centrale sigillata: l'aria fresca viene aspirata dalle griglie inferiori ed espulsa dal retro del laptop. Con la combinazione Fn + Q si passa tra i profili Prestazioni, Bilanciato e Silenzioso, segnalati dal colore del tasto di accensione. In idle il Legion 5i resta fresco: il package della CPU si attesta sui 44 °C, mentre la GPU dedicata scende sotto i 40 °C nei momenti di inattività. Dalle ampie griglie inferiori il sistema ColdFront: Hyper aspira l'aria fresca Sotto stress, i bollenti spiriti del Core Ultra 7 356H emergono nei picchi: il core più caldo arriva a 97 °C, a soli 3 °C dalla soglia massima, con una media di 75 °C durante la sessione, mentre il package si ferma a 65 °C. Nonostante questo, non abbiamo rilevato alcun intervento di throttling termico: come anticipato nel paragrafo dedicato ai benchmark, a limitare la CPU è la gestione energetica e non la temperatura. Più tranquilla la GPU, che a pieno carico tocca un massimo di 76 °C (86 °C nel punto più caldo), ben al di sotto del limite termico di 87 °C, con la memoria GDDR7 che non supera i 70 °C. In queste condizioni l'RTX 5060 Laptop raggiunge picchi di 2.947 MHz, con una frequenza media di 2.058 MHz.

Consumi e autonomia Il monitoraggio dei componenti conferma l'impostazione orientata all'efficienza. In idle la CPU assorbe in media 16 W, mentre sotto stress raggiunge un picco di 63 W. La GPU, dal canto suo, arriva a 107 W nei momenti di carico più intenso, con una media di 66 W nel corso della sessione, sfruttando quasi per intero i 115 W di TGP. L'alimentatore da 245 W offre quindi un margine ampio anche nei picchi combinati di CPU e GPU. Sul retro l'ingresso di alimentazione, la porta HDMI 2.1 e due USB-A L'autonomia si muove su due fronti: nel normale utilizzo quotidiano il laptop offre fino a 5 ore di utilizzo continuativo, prese le dovute precauzioni energetiche, mentre in gaming al massimo delle proprie possibilità si supera di poco l'ora di gioco. In questo secondo scenario insomma, la via dell'alimentatore rimane la più solida.

Conclusioni Prezzo 2299 € Multiplayer.it 7.5 Il Lenovo Legion 5i 15IPH11 conferma le sue promesse: è un laptop da gaming che si comporta come un vero portatile. Il design sobrio e curato, il peso di 1,87 kg e uno spessore sotto i 2 cm lo rendono adatto a chi gioca, studia o lavora in movimento, mentre il display OLED da 15,3 pollici è tra i migliori pannelli che si possano desiderare su un dispositivo di queste dimensioni. Il Core Ultra 7 356H offre un single-thread brillante e una gestione dei consumi attenta, al prezzo di prestazioni multi-thread volutamente contenute, e la GeForce RTX 5060 Laptop a 115 W garantisce un'esperienza solida a 1080p e un 1440p accessibile con il supporto di DLSS e Multi Frame Generation.

Il vero problema è il prezzo. Con un listino di 2.299 Euro, il Legion 5i costa appena 200 Euro in meno del Legion Pro 5 dello scorso anno, che con un processore Core Ultra 9 275HX, una GeForce RTX 5070 Ti Laptop a 140 W con 12 GB di VRAM e 32 GB di RAM offre prestazioni e una dotazione di un'altra categoria. A pesare sono soprattutto i 16 GB di RAM e gli 8 GB di VRAM, già oggi al limite, e gli standard di rete non recentissimi.

Insomma, il Legion 5i è un prodotto ben riuscito nella sostanza ma posizionato male secondo un'idea di mercato che ormai oggi, è completamente sfuggito a qualsiasi controllo. E in questo senso le responsabilità di Lenovo sono parziali, o meglio, rispondono alla situazione globale.