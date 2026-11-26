Le prime segnalazioni sono arrivate su X, dove sono state pubblicate alcune schermate dell'impostazione. Le immagini mostrano tre alternative al logo standard : una versione dall'aspetto metallico e argentato, che richiama il pulsante Play di YouTube, una decorata con pennellate rosse e una caratterizzata da un effetto pixel e da una sfumatura di colore.

Come cambiare l'icona di YouTube

L'opzione compare nel percorso Impostazioni > Generali > Icona dell'app Premium, all'interno dell'applicazione. Da qui è possibile selezionare una delle tre grafiche disponibili e sostituire l'icona predefinita mostrata sul dispositivo. La funzione è stata individuata inizialmente su iOS, mentre un'altra segnalazione pubblicata su X la scorsa settimana indicava la presenza della stessa opzione anche su alcuni dispositivi Android. Non sembra però esserci ancora una distribuzione capillare: diversi utenti non visualizzano l'impostazione e la novità non risulta disponibile su tutti i dispositivi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La personalizzazione delle icone non è una novità assoluta nel panorama delle applicazioni: servizi come X, Telegram, Reddit e Instagram offrono già possibilità analoghe, talvolta riservate agli abbonati. YouTube si aggiunge quindi a un elenco di piattaforme che permettono di modificare almeno in parte l'aspetto della propria app.

Google starebbe inoltre sperimentando altre quattro icone, alcune delle quali ispirate a grafiche rétro. Per il momento, tuttavia, queste varianti non risultano accessibili agli utenti. Non è chiaro quando arriveranno né se saranno distribuite insieme alle prime tre opzioni. Chi dispone di un abbonamento Premium può quindi controllare la presenza della nuova voce nelle impostazioni, senza preoccuparsi se non dovesse ancora trovarla: il rilascio sembra essere graduale e potrebbe richiedere del tempo prima di raggiungere tutti.