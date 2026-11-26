A pochi giorni dall'uscita di Grand Theft Auto VI, i lavoratori britannici di Rockstar Games hanno bocciato l'accordo che avrebbe garantito il riconoscimento formale del sindacato RGWU.

I dipendenti di Rockstar Games nel Regno Unito hanno votato contro un accordo di riconoscimento sindacale che avrebbe reso il Rockstar Game Workers Union (RGWU) il più grande sindacato riconosciuto nel settore videoludico britannico. La notizia è stata confermata dalla stessa azienda in una dichiarazione alla stampa. Secondo quanto risulta a Vertical Slice, alla votazione hanno partecipato 1.544 dipendenti, pari al 93,2% degli aventi diritto.

Voto negativo Il voto si è svolto dal 12 al 26 novembre, in concomitanza con il lancio di Grand Theft Auto VI. L'IWGB, il sindacato di cui l'RGWU fa parte, ha spiegato che il 25% degli aventi diritto ha votato a favore dell'accordo e il 75% contro. Un portavoce di Rockstar ha dichiarato di essere "estremamente orgoglioso" del team, della cultura costruita insieme e del lancio di GTA VI. Secondo l'azienda, il risultato riflette il forte sostegno dei dipendenti alla continuazione di "rapporti diretti, collaborazione e dialogo aperto", elementi che hanno contribuito a rendere lo studio innovativo e solido.