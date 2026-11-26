I dipendenti di Rockstar Games nel Regno Unito hanno votato contro un accordo di riconoscimento sindacale che avrebbe reso il Rockstar Game Workers Union (RGWU) il più grande sindacato riconosciuto nel settore videoludico britannico. La notizia è stata confermata dalla stessa azienda in una dichiarazione alla stampa. Secondo quanto risulta a Vertical Slice, alla votazione hanno partecipato 1.544 dipendenti, pari al 93,2% degli aventi diritto.
Voto negativo
Il voto si è svolto dal 12 al 26 novembre, in concomitanza con il lancio di Grand Theft Auto VI. L'IWGB, il sindacato di cui l'RGWU fa parte, ha spiegato che il 25% degli aventi diritto ha votato a favore dell'accordo e il 75% contro.
Un portavoce di Rockstar ha dichiarato di essere "estremamente orgoglioso" del team, della cultura costruita insieme e del lancio di GTA VI. Secondo l'azienda, il risultato riflette il forte sostegno dei dipendenti alla continuazione di "rapporti diretti, collaborazione e dialogo aperto", elementi che hanno contribuito a rendere lo studio innovativo e solido.
A cosa hanno rinunciato i dipendenti
Nel Regno Unito il riconoscimento sindacale significa che un datore di lavoro accetta ufficialmente di trattare con un sindacato che rappresenta una parte dei lavoratori. Apre quindi la strada a negoziazioni formali, ma i lavoratori non hanno bisogno dell'autorizzazione dell'azienda per iscriversi a un sindacato: è per questo che l'RGWU esiste già.
L'accordo respinto prevedeva quadri di contrattazione su straordinari e bonus, ferie e pensioni, oltre a diritti di consultazione sulle politiche delle risorse umane e sull'uso dell'IA generativa sul posto di lavoro. L'IWGB sottolinea che l'esito "non impedisce ai lavoratori di Rockstar di organizzarsi con l'IWGB né di esercitare i propri diritti sindacali", ma significa che la dirigenza non sarà formalmente tenuta a incontri regolari con i rappresentanti sindacali.
Il sindacato non intende arrendersi. Nel suo comunicato l'RGWU parla di un risultato che "non è un segnale per ritirarsi, ma per raddoppiare l'impegno" a favore di un luogo di lavoro, un settore e una società più equi. Riconosce che centinaia di colleghi hanno votato a favore, ma ammette di avere ancora "più lavoro da fare per conquistare la fiducia di più colleghi", dicendosi pronto a impegnarsi in tal senso.
La notizia arriva mentre Rockstar e un gruppo di lavoratori licenziati attendono l'esito di un importante procedimento davanti a un tribunale del lavoro, centrato sulle accuse di repressione sindacale. L'anno scorso lo studio ha licenziato oltre 30 dipendenti, i quali sostengono di essere stati allontanati per la loro attività sindacale. L'azienda afferma invece che siano stati lasciati andare per aver divulgato informazioni riservate in un server Discord del sindacato.