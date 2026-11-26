Le classifiche giapponesi di questa settimana, stilate dalla rivista Famitsu, sono particolarmente interessanti, perché mostrano l'effetto di GTA 6 sul mercato nipponico. Detta in breve, il gioco ha venduto bene, ha fatto vendere PS5, ma non ha prodotto veri e propri sfaceli come in altre parti del mondo. Per la precisione, l'ultima fatica di Rockstar Games ha venduto 200.759 su PS5, facendo tornare dopo mesi PS5 in cima alla classifica dell'hardware più venduto con 40.362 unità.

Siamo ancora lontani dal successo dei titoli più amati dai giapponesi, ma è comunque un risultato notevole, vista la distanza della serie GTA dalle loro preferenze culturali.