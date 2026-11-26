Le classifiche giapponesi di questa settimana, stilate dalla rivista Famitsu, sono particolarmente interessanti, perché mostrano l'effetto di GTA 6 sul mercato nipponico. Detta in breve, il gioco ha venduto bene, ha fatto vendere PS5, ma non ha prodotto veri e propri sfaceli come in altre parti del mondo. Per la precisione, l'ultima fatica di Rockstar Games ha venduto 200.759 su PS5, facendo tornare dopo mesi PS5 in cima alla classifica dell'hardware più venduto con 40.362 unità.
Siamo ancora lontani dal successo dei titoli più amati dai giapponesi, ma è comunque un risultato notevole, vista la distanza della serie GTA dalle loro preferenze culturali.
Le classifiche
Per il resto, la top 10 software vede la prevalenza di titoli per Nintendo Switch 2 (6 su 10 posizioni), seguiti da quelli per Nintendo Switch (3 su 10 posizioni), con l'unica anomalia che risulta essere proprio GTA 6, di cui vedremo la tenuta sulla media distanza.
Ma ora bando alle ciance e vediamo le classifiche software e hardware giapponesi di questa settimana.
Classifica Software (dal 16 al 22 novembre 2026)
- [PS5] Grand Theft Auto VI (Rockstar Games, 11/19/26) - 200.759 (New)
- [SW2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 11/05/26) - 35.295 (658.433)
- [SW2] Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo, 10/22/26) - 10.486 (126.291)
- [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) - 7.830 (1.136.253)
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) - 4.570 (1.654.904)
- [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) - 3.077 (700.755)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami, 11/13/25) - 2.969 (390.053)
- [SW2] Minecraft (Microsoft, 10/28/26) - 2.869 (21.081)
- [SW2] Metaphor: ReFantazio (ATLUS, 11/12/26) - 2.426 (13.593)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Nintendo Switch 2 Edition - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen (Konami, 11/13/25) - 2.385 (331.659)
Classifica Hardware (dal 16 al 22 novembre 2026)
- PlayStation 5 Digital Edition - 40.362 (1.574.340)
- Switch 2 - 36.817 (6.653.675)
- Switch Lite - 3.158 (7.056.389)
- PlayStation 5 Pro - 1.031 (373.257)
- Switch (OLED Model) - 647 (9.655.497)
- Switch - 557 (20.317.356)
- Xbox Series X Digital Edition - 462 (36.324)
- Xbox Series X - 232 (331.307)
- PlayStation 5 - 79 (5.921.133)
- Xbox Series S - 57 (343.507)
Confronto con GTA 5
Per confronto, GTA 5 ha venduto in Giappone circa 1,85 milioni di copie dal lancio avvenuto nel 2013, di cui 933.000 per PS3 e 885.672 per PS4, cui vanno aggiunte 33.984 copie per Xbox 360. Insomma, stiamo parlando di un ottimo successo, che probabilmente sarà bissato da GTA 6 sulla lunga distanza.
Va detto che il dato non comprende le vendite digitali, ma solo le rilevazioni delle vendite fisiche, che con gli anni hanno perso via via d'importanza. Anche nel caso di GTA 6 le vendite complessive potrebbero essere molto superiori a quelle rilevate da Famitsu, che si basano sulle informazioni fornite da negozi campione. Considerando che nella scatola c'è solo il codice stampato e nessun supporto fisico, molti potrebbero semplicemente aver scelto di acquistarlo direttamente in digitale.