Team Cherry, lo studio responsabile di Hollow Knight: Silksong, ha appena annunciato una presentazione ufficiale sulla grossa espansione Sea of Sorrow, in arrivo davvero molto presto: si terrà infatti il 27 novembre alle ore 16:00 italiane.
È dunque fissato per venerdì 27 novembre alle 16:00 l'evento in livestream che dovrebbe svelare nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere per Sea of Sorrow, che si presenta come un'aggiunta davvero molto sostanziosa ai contenuti originali del gioco, con nuove sfide in arrivo.
Per il momento non ci sono molti dettagli su questo evento: "Unisciti a noi per il Cherry Time! Una presentazione speciale con una serie di annunci entusiasmanti e un aggiornamento su Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow!" Questo è quanto riferisce lo studio.
Un evento in livestream vicinissimo
Cherry Time è dunque l'appuntamento ufficiale con le novità provenienti da Team Cherry, che in questo caso riguardano soprattutto Sea of Sorrow, la grossa espansione gratuita che è stata annunciata praticamente un anno fa insieme ad alcuni risultati di vendita di Hollow Knight: Silksong.
Considerando il tempo passato allo sviluppo e il modus operandi classico dello studio in questione, possiamo aspettarci davvero una cornucopia di contenuti da questa espansione, che verrà distribuita gratuitamente per tutti coloro che possiedono il gioco.
Non essendo arrivati dettagli sull'aggiunta in questione, attendiamo dunque di scoprire di cosa si tratti durante l'evento di questa settimana, distante ormai solo 48 ore.
I nuovi contenuti e forse altre espansioni
Nei giorni scorsi abbiamo peraltro scoperto che Hollow Knight: Silksong potrebbe avere altre espansioni gratuite oltre a Sea of Sorrow, in base a un indizio trovato all'interno dell'edizione fisica speciale del gioco.
Sea of Sorrow viene definita una "prima gigantesca espansione" gratuita per Hollow Knight: Silksong, cosa che dice contemporaneamente qualcosa sulle dimensioni del DLC e sul fatto che altri potrebbero arrivare dopo questo.
In base a quanto riferito da Team Cherry, Sea of Sorrow dovrebbe includere "nuovi scenari, nuovi boss, nuovi strumenti e altro ancora", a quanto pare con un'ambientazione che ha a che fare con il mare.
"Le avventure di Hornet continueranno in questa espansione a tema nautico, in arrivo gratis per tutti i giocatori l'anno prossimo", si legge nella descrizione ufficiale.
Tra le novità pare inoltre ci sia "un ulteriore dettaglio" che il team ha voluto mantenere segreto e che verrà svelato solo una volta giunti più in prossimità del lancio, ma l'espansione non ha ancora una data di uscita precisa.