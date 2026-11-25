Per il momento non ci sono molti dettagli su questo evento: "Unisciti a noi per il Cherry Time ! Una presentazione speciale con una serie di annunci entusiasmanti e un aggiornamento su Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow!" Questo è quanto riferisce lo studio.

Cherry Time è dunque l'appuntamento ufficiale con le novità provenienti da Team Cherry, che in questo caso riguardano soprattutto Sea of Sorrow, la grossa espansione gratuita che è stata annunciata praticamente un anno fa insieme ad alcuni risultati di vendita di Hollow Knight: Silksong.

I nuovi contenuti e forse altre espansioni

Nei giorni scorsi abbiamo peraltro scoperto che Hollow Knight: Silksong potrebbe avere altre espansioni gratuite oltre a Sea of Sorrow, in base a un indizio trovato all'interno dell'edizione fisica speciale del gioco.

Sea of Sorrow viene definita una "prima gigantesca espansione" gratuita per Hollow Knight: Silksong, cosa che dice contemporaneamente qualcosa sulle dimensioni del DLC e sul fatto che altri potrebbero arrivare dopo questo.

In base a quanto riferito da Team Cherry, Sea of Sorrow dovrebbe includere "nuovi scenari, nuovi boss, nuovi strumenti e altro ancora", a quanto pare con un'ambientazione che ha a che fare con il mare.

"Le avventure di Hornet continueranno in questa espansione a tema nautico, in arrivo gratis per tutti i giocatori l'anno prossimo", si legge nella descrizione ufficiale.

Tra le novità pare inoltre ci sia "un ulteriore dettaglio" che il team ha voluto mantenere segreto e che verrà svelato solo una volta giunti più in prossimità del lancio, ma l'espansione non ha ancora una data di uscita precisa.