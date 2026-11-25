La scelta cambierebbe sensibilmente la natura della console, orientandola non soltanto verso il gioco tradizionale su PC, ma anche verso l'ecosistema mobile, l'emulazione e lo streaming . Tra le specifiche anticipate figurano un display da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon G2 Gen 1.

Presentazione possibile al CES 2027

Il processore indicato dalle indiscrezioni è uno Snapdragon G2 Gen 1, piattaforma annunciata da Qualcomm nell'agosto 2023. Si tratta di un chip con CPU Kryo a otto core e GPU Adreno A21, progettato per dispositivi dedicati al gaming. La scelta appare però curiosa, soprattutto considerando che il suo successore è decisamente più potente.

Il retro di Lenovo Legion Go Beam mostrato da Windows Central

Nel marzo 2025 è arrivato infatti lo Snapdragon G2 Gen 2, che secondo i dati dichiarati dal produttore offre prestazioni della CPU superiori di 2,3 volte e prestazioni grafiche maggiori di 3,8 volte rispetto al predecessore. Se Lenovo dovesse confermare il chip più vecchio, potrebbe trattarsi di una scelta legata al contenimento dei costi e al posizionamento commerciale della Legion Go Beam. Windows Latest precisa comunque che la configurazione hardware potrebbe cambiare. Non è quindi escluso che Lenovo decida di adottare una piattaforma più recente, soprattutto se l'obiettivo fosse proporre una console Android capace di gestire senza compromessi i giochi più impegnativi.

La Legion Go Beam dovrebbe supportare i giochi Android nativi, il retrogaming e lo streaming da PC e console. Lenovo starebbe inoltre sviluppando una versione dedicata del proprio software Legion Space, già utilizzato per organizzare e gestire l'esperienza gaming sui dispositivi della famiglia Legion. Tra le caratteristiche anticipate figurano la connettività Wi-Fi 6E, una porta USB Type-C, uno slot microSD e un jack audio da 3,5 millimetri. Le immagini trapelate in precedenza mostrano anche due pulsanti posteriori programmabili e controller integrati nella scocca. A differenza di Legion Go S, non sarebbe invece presente un touchpad.

L'assenza di Windows potrebbe rappresentare un vantaggio in termini di semplicità d'uso e ottimizzazione per i giochi mobile, ma restringerebbe anche l'accesso diretto alla libreria PC. Per questo motivo lo streaming e il retrogaming potrebbero diventare elementi centrali dell'offerta, insieme alla possibilità di utilizzare applicazioni e servizi dell'ecosistema Android. Lenovo potrebbe presentare ufficialmente Legion Go Beam durante il CES 2027, appuntamento in cui l'azienda è solita mostrare le novità della gamma Legion. Al momento non sono disponibili informazioni attendibili su prezzo, autonomia, capacità della batteria o disponibilità commerciale.

Resta soprattutto da capire quale sarà il posizionamento del dispositivo. Se Lenovo sceglierà davvero un processore di vecchia generazione, il prezzo potrebbe essere uno degli elementi determinanti per distinguere Beam dalle console portatili Windows più costose. La presentazione di Las Vegas potrebbe chiarire se si tratta di un'alternativa economica alle Legion Go tradizionali o di un progetto pensato per un pubblico interessato soprattutto al gaming Android.