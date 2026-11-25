Nella conferenza post-bilancio di CD Projekt RED, lo studio polacco ha discusso anche del presunto impatto del lancio di GTA 6 sulle finanze della compagnia, che non ha subito molto.

Durante la recente conferenza di ordine finanziario tenuta nelle ore scorse da CD Projekt RED, in un modo o nell'altro, pare si sia parlato a più riprese di GTA 6, la cui uscita sembra però non aver inflitto particolari danni allo studio polacco, per un motivo preciso. "Molti nostri giocatori sono su PC e GTA non è uscito su PC", ha riferito in maniera molto netta il CEO Michal Nowakowski, sostenendo dunque che il grande lancio del gioco Rockstar Games ha avuto effetti limitato sull'economia dello studio, visto che si tratta di un titolo riguardante solo le console, per il momento. In ogni caso, anche su console l'impatto non è stato particolarmente evidente, con un calo registrato nei profitti che, tuttavia, ha a che fare anche con un periodo di fatto privo di uscite di grosso calibro.

The Wicher 3 Remastered e Cyberpunk: Edgerunners 2 Il recente rilancio di The Witcher 3 con la Remastered Edition ha comunque risollevato la situazione, così come l'arrivo della serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners 2 che ha portato a un ritorno di interesse su Cyberpunk 2077, grazie anche ad alcune iniziative dedicate. CD Projekt RED ha visto un calo del 43% nei profitti netti per il terzo trimestre del 2026, cosa che dovrebbe richiedere buone vendite nel quarto trimestre per poter rientrare nelle previsioni di vendita dell'anno fiscale. È comunque un obiettivo alla portata, secondo lo studio: "Grazie agli ottimi risultati ottenuti dai titoli del nostro catalogo, all'uscita dell'edizione rimasterizzata di The Witcher 3, al lancio di Edgerunners 2 che sostiene le vendite di Cyberpunk 2077 e a una serie di collaborazioni e iniziative volte a stimolare e sostenere l'interesse per i nostri giochi, riteniamo di essere in una posizione ottimale per raggiungere questo ambizioso obiettivo", ha affermato il Chief Financial Officer Piotr Nielubowicz.