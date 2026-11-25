Phil Spencer è stato per anni uno dei volti più importanti di Xbox. Nel marzo 2014 è stato nominato Head of Xbox, contribuendo a rilanciare il marchio dopo il difficile debutto di Xbox One. Nel febbraio 2026 ha poi annunciato il proprio ritiro da Microsoft, dopo ben 38 anni nell'azienda, di cui 12 alla guida della divisione gaming, lasciando il posto ad Asha Sharma. Da allora è rimasto lontano dai riflettori e non si sono avute molte notizie sulle sue attività. A quanto pare, però, non ha affatto abbandonato il mondo dei videogiochi: il suo profilo Xbox mostra infatti che continua a giocare con una certa regolarità, dedicandosi anche ad alcune delle uscite più recenti.

Phil Spencer continua a giocare anche dopo l'addio a Xbox Come anticipato, dall'annuncio del suo ritiro, Phil Spencer è rimasto piuttosto lontano dai riflettori. Tuttavia, secondo quanto riportato dai colleghi di Pure Xbox, l'ex responsabile della divisione gaming di Microsoft continua a dedicare parecchio tempo ai videogiochi. Il suo profilo Xbox mostra infatti 940/1000 punti Gamerscore in Echo Generation 2, 650/1000 in Forza Horizon 6 e 585/1000 in Replaced. Negli ultimi mesi ha inoltre giocato a diversi altri titoli, tra cui Vampire Crawlers, Baldur's Gate 3, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, SOPA - Tale of the Stolen Potato e Sunset Overdrive. Di seguito vi mostriamo alcune immagini condivise dalla testata. La notizia, ovviamente, non è tanto che Spencer continui a giocare: sarebbe piuttosto strano il contrario, considerando il suo passato alla guida di Xbox. Quello che emerge, piuttosto, è quanto la passione per i videogiochi abbia sempre fatto parte della sua identità, una caratteristica che i giocatori hanno apprezzato molto nel corso degli anni. Un discorso diverso riguarda Asha Sharma, la nuova amministratrice delegata di Microsoft Gaming, che lo scorso febbraio aveva dichiarato di non voler fingere di essere la migliore giocatrice e di non avere questo obiettivo. La sua priorità, come ha spiegato, è rendere Xbox il miglior posto in cui giocare e rafforzare il marchio per il futuro. Insomma, Phil Spencer sembra proprio godersi questo nuovo capitolo della sua vita, continuando a coltivare una passione che lo ha accompagnato anche durante i suoi anni alla guida di Xbox.