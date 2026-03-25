Phil Spencer ha fatto un ottimo lavoro e ha messo le basi per il successo di Xbox, dice uno sviluppatore

Phil Spencer è stato amato dai giocatori negli anni, per la sua anima da videogiocatore e per aver risollevato Xbox dopo l'iniziale fallimento di Xbox One con Kinect incluso. Ora, un noto sviluppatore che ha collaborato con Spencer - Denis Dyack - ha parlato con Wccftech del dirigente di Microsoft, elogiandolo .

Cosa ha detto Dyack di Phil Spencer

Dyack afferma: "Conoscevo Phil molto bene. A dire il vero, supervisionò e portò a termine Too Human. Ne abbiamo parlato a lungo. È un'ottima persona. Ha fatto un lavoro eccellente."

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Continua dicendo: "Ha fatto crescere Xbox in modo incredibile. Ha trasformato la divisione gaming di Microsoft da un player di medie dimensioni a uno dei più grandi al mondo. Era un videogiocatore nell'anima. Il mercato si sta facendo molto, molto duro ora, e si troveranno ad affrontare molti venti contrari, quindi per la nuova persona che prenderà il suo posto sarà difficile. Ma ha posizionato Microsoft su basi molto solide per avere successo."

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato il modo in cui Spencer negli anni ha fatto evolvere Xbox? Segnaliamo infine che la nuova CEO porterà certamente dei cambiamenti e uno di questi potrebbe essere il calo di prezzo di Xbox Game Pass.