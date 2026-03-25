Il CEO di Epic Games dice che le persone licenziate non sono state scelte in base alla qualità del loro lavoro

Come vi abbiamo già segnalato, Epic Games ha licenziato oltre 1.000 dipendenti, eliminando al tempo stesso tre modalità di Fortnite. Il CEO ha dichiarato che la colpa è del "calo nel coinvolgimento su Fortnite", oltre a "sfide che riguardano l'intero settore" e fattori "unici di Epic".

Ora, l'amministratore delegato sta incoraggiando datori di lavoro e responsabili delle selezioni a tenere d'occhio i curriculum provenienti dalle persone che ha licenziato.