Harry Potter e la Pietra Filosofale, ecco il trailer della serie TV

Warner Bros. ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, la nuova serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling, in arrivo a Natale sulla piattaforma streaming HBO Max.
Il video, disponibile nella versione sottotitolata in italiano, introduce il cast annunciato tempo fa per uno show che nella prima stagione andrà a ripercorre gli eventi del primo libro, puntando a raccontarne la trama in maniera più approfondita rispetto ai film.
Il confronto con la saga cinematografica sarà inevitabile, ma la serie può contare su valori produttivi importanti e persone dal comprovato talento, che si occuperanno di reinventare alcuni degli elementi più iconici della storia, vedi ad esempio la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.
Nel trailer vediamo in azione per la prima volta l'Harry Potter di Dominic McLauighlin e il Rubeus Hagrid di Nick Frost, ma anche diversi altri personaggi che faranno parte dello show e che punteranno a offrire ognuno un'interpretazione nuova.
Appuntamento a Natale
A poche ore dalla pubblicazione della prima foto della serie TV di Harry Potter, il trailer fornisce un assaggio decisamente più ampio di questa ambiziosa trasposizione, chiudendo con l'indicazione di Natale 2026 come periodo di uscita sulla piattaforma HBO Max.
Le sequenze del montaggio offrono una carrellata breve ma intensa, che riprende diversi momenti iconici e sta già scatenando l'entusiasmo degli appassionati del Wizarding World, anche quelli che avevano espresso dubbi e perplessità in merito ad alcune scelte compiute per la serie.