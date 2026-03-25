Harry Potter e la Pietra Filosofale, ecco il trailer della serie TV

Warner Bros. ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, la nuova serie televisiva basata sui romanzi di J.K. Rowling, in arrivo a Natale sulla piattaforma streaming HBO Max.

Il video, disponibile nella versione sottotitolata in italiano, introduce il cast annunciato tempo fa per uno show che nella prima stagione andrà a ripercorre gli eventi del primo libro, puntando a raccontarne la trama in maniera più approfondita rispetto ai film.

Il confronto con la saga cinematografica sarà inevitabile, ma la serie può contare su valori produttivi importanti e persone dal comprovato talento, che si occuperanno di reinventare alcuni degli elementi più iconici della storia, vedi ad esempio la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Nel trailer vediamo in azione per la prima volta l'Harry Potter di Dominic McLauighlin e il Rubeus Hagrid di Nick Frost, ma anche diversi altri personaggi che faranno parte dello show e che punteranno a offrire ognuno un'interpretazione nuova.