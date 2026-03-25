Quando verrà annunciato il remake di Resident Evil Code: Veronica? I numerosissimi fan della serie Capcom se lo chiedono ormai sempre più spesso, e il noto leaker Dusk Golem ha parlato su X del possibile periodo di presentazione del gioco.

"La mia è solo una previsione personale, non avendo accesso ai piani di marketing", ha scritto il leaker. "Tuttavia Capcom ha annunciato Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village e Resident Evil Requiem durante i più importanti eventi estivi."

"Il Summer Game Fest di Geoff Keighley mi pare dunque il luogo più probabile per il reveal del remake di Resident Evil Code: Veronica. Del resto se questa strategia ha finora contribuito a determinare vendite da milioni di copie, non vedo perché Capcom dovrebbe cambiare adesso."

Insomma, Dusk Golem ha messo in risalto un approccio ormai ampiamente consolidato per la casa giapponese, che con Requiem ha funzionato molto bene e che dunque probabilmente verrà ripreso per il nuovo titolo della serie.